Itálie zablokovala export vakcíny AstraZeneca do Austrálie. Unie má s firmou spory o plnění dodávek

Itálie zablokovala vývoz 250 000 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca do Austrálie. Je to poprvé, co některý ze států Evropské unie využil nová pravidla, podle nichž lze omezit export očkovacích látek od výrobců, kteří nedodržují smlouvy. Informovala o tom agentura DPA.

