Zlost a křivda. Provozovatelům italských hotelů a skiareálů zhasla naděje, zimní sezona prakticky končí

Měl to být týden, kdy budou rolby opět upravovat svahy v Bormiu v Lombardii.

Jenže otevírání skiareálů pro veřejnost se nakonec nekoná. A to jak v Lombardii, tak ani v regionu Benátsko, kde je třeba středisko Cortina d'Ampezzo.

Pro Julii, která pracuje v baru u lanovky, to byla krutá zpráva. Když odjedou hosté z hotelů a nebude se lyžovat, do baru u vleku nikdo nepřijde. Na chvíli měla práci a už ji zase nemá.

Katarina z recepce jednoho z hotelů potvrzuje, že přibývají storna objednaných pobytů. Pokud to bude ještě horší, mohou tuto sezonu odepsat.

Rozčarování z náhlého rozhodnutí italského ministra zdravotnictví je znát na paní Radce ze Slovenska, která už několik let v Itálii žije.

„Žádné lyžování nebude. Dětem jsem řekla, abychom si alespoň užili čerstvého vzduchu a půjdeme si zabruslit. Lidé se připravili a zainvestovali, sjezdovky jsou připravené a na poslední chvíli se to zrušilo. Všichni jsou nejen zklamaní, ale i naštvaní,“ popisuje Radiožurnálu.

Hněv neskrývá ani ředitel turistické informační kanceláře v Bormiu Mauro Bassi Giumel.„Myslím, že toto rozhodnutí je v tuto chvíli vůbec to nejhorší. Udělat ho jen den před samotným otevřením areálů, to určitě není dobře. Všichni byli na otevření připraveni a je to divné dostat najednou nařízení všechno zase zavřít,“ míní.

Ztracené příjmy

Pro lidi zaměstnané ve službách to bude problém. Také proto, že kromě sjezdovek tu máme i termální lázně. Ty jsou ale stejně jako lyžařské svahy také zavřené.

Těžkých dopadů uzavření sjezdovek se obává zástupce starosty Bormia Giuseppe Rainolter. „Někteří lidé už nemají práci rok. To je problém hlavně pro ty, kdo mají rodiny a děti. To je opravdu velmi těžká situace. Pro některé firmy to také bude znamenat, ne budou muset vyhlásit bankrot,“ vysvětluje.

„Náklady byly větší než příjmy. Pro horské podniky znamenají Vánoce a leden 60 procent všech příjmů ze zimní sezony. Byli tedy smíření s tím, že si vydělají alespoň ten zbytek od teď do Velikonoc. Místo toho je to všechno ztracené. Myslím, že některé vleky se už nerozjedou nikdy,“ dodává místostarosta Bormia.

Zároveň se Giuseppe Rainolter diví, proč stejné obavy z šíření nákazy na sjezdovkách nemá někdo třeba v milánském metru. V obcích pod Alpami roste mezi lidmi pocit, že vláda v Římě ani neví, že v Itálii nějaké hory a lidé žijící z turistického ruchu v nich vůbec jsou.