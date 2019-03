Navzdory Bruselu a USA. Itálie se hodlá zapojit do čínského projektu nové Hedvábné stezky

Itálie se chystá do konce března podepsat předběžnou smlouvu o zapojení do čínské iniciativy takzvané nové Hedvábné stezky. Stala by se tak první zemí ze skupiny G7, která se projektu zúčastní, napsal server britského listu Financial Times. Záměry Říma už kritizovaly Spojené státy.

Řím 12:43 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít