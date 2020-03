Ve Francii už zemřelo přes 3024 hospitalizovaných lidí s koronavirem. Za posledních 24 hodin přibylo zemřelých pacientů 418, což je největší denní nárůst od začátku epidemie, informovala agentura AFP s odvoláním na francouzské vládní úřady. V Itálii se nákaza potvrdila už u více než 100 tisíc lidí, téměř polovina případů připadá na území Lombardie. Paříž/Řím/Londýn 21:37 30. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Itálii je už přes 100 tisíc nakažených koronavirem. Francie se jako čtvrtý stát dostala přes 3000 mrtvých (ilustrační foto). | Foto: Manuel Silvestri | Zdroj: Reuters

Francie je po Číně, Itálii a Španělsku čtvrtou zemí, v níž počet obětí pandemie překročil hranici 3000, připomněla agentura Reuters. Celkový počet pacientů s nemocí COVID-19 ve francouzských nemocnicích se už blíží 21 000 a je jich o 1592 více než v neděli.

Velmi strmě přibývá těžkých případů vyžadujících resuscitaci. Za posledních 24 hodin jejich počet vzrostl o 424 a je jich tak už 5056, oznámily úřady v zemi.

Právě vysoký počet lidí s těžkým průběhem nové nemoci je noční můrou pro zdravotní systémy na celém světě. V některých zemích se těmto pacientům kvůli omezeným kapacitám nemocnic nedostává náležité péče. Mnoho pacientů z přetížených nemocnic z východní části Francie už muselo být přemístěno na jihozápad země či do Německa.

Francouzské statistiky zatím uvádějí pouze počet úmrtí v nemocnicích, ale úřady slibují, že brzy budou zahrnovat také úmrtí v domovech důchodců, což pravděpodobně povede k dalšímu výraznému zhoršení bilance.

Zástupce ministra zdravotnictví Jérôme Salomon v pondělí na tiskové konferenci rovněž uvedl, že celkový počet lidí s virem SARS-CoV-2 ve Francii dosáhl 44 550 po denním nárůstu o 11 procent.

100 000 nakažených

V sousední Itálii se nákaza koronavirem potvrdila už u více než 100 000 lidí. Onemocnění COVID-19 v zemi podlehlo od neděle dalších 812 pacientů, celkem tamní úřady evidují 11 591 obětí. S odvoláním na statistiku italského úřadu pro civilní ochranu o tom informoval italský deník La Repubblica.

Itálie je co do počtu obětí stále nejhůře zasaženou zemí na světě. Počet nově nakažených však za posledních 24 hodin vzrostl o 4050, což je nejméně od 17. března. Podle odborníků je ale příliš brzo na to, aby Itálie uvolnila některá ze svých opatření.

Nejhůře zasaženým regionem je i nadále severoitalská Lombardie, která podle agentury Reuters eviduje zhruba 60 procent všech italských úmrtí a 42 procent případů nákazy.

Itálie kvůli zdravotní krizi omezila 9. března pohyb v celé zemi, opatření platí prozatím do pátku a podle regionálních politiků zůstane platit ještě nejméně dva týdny.

„Musíme se na tom dohodnout ještě s ostatními regiony, ale myslím si, že (celostátní karanténa) se prodlouží nejméně do půlky dubna,“ oznámil v pondělí lombardský guvernér Attilio Fontana. Guvernér jihoitalského regionu Apulie v sobotu oznámil, že opatření by měla platit do května.

Zákaz opouštění domu

Už 1408 lidí podlehlo nákaze koronavirem ve Velké Británii. Za posledních 24 hodin údaj narostl o 180 obětí. Je to méně než v předchozí bilanci, která uváděla 209 nových úmrtí, informovala agentura Reuters.

Aktuálně oznámené údaje platily k nedělním 17.00 místního času, 18.00 středoevropského letního času. Celkový počet potvrzených případů nákazy v Británii dosáhl k dnešním 09.00, 10.00 středoevropského letního času, 22 141, informovalo britské ministerstvo zdravotnictví.

Mezi nakaženými Brity je i premiér Boris Johson, který od minulého týdne úřaduje ze svého bytu v Downing Street. V Británii platí celostátní karanténa a lidé podle vlády smějí opouštět domov jen ze čtyř důvodů: kvůli cestě na nákup, do práce, k lékaři nebo kvůli zdravotní procházce.