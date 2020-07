Itálie prodlužuje stav nouze až do poloviny října. Navzdory zlepšující se epidemiologické situaci

Ve středu ve statistikách italských úřadů přibylo skoro 300 nemocných, nové pacienty nezaznamenali pouze ve dvou regionech – Umbrii a Basilicatě. V posledních dnech obecně nakažených mírně přibývá. Celkem je teď v zemi přes 12,5 tisíce potvrzených případů, což je výrazně méně než na vrcholu epidemie na jaře.

Ve druhé polovině března denně přibývalo přes 4000 potvrzených případů, stovky lidí umíraly. Itálie celkem zaznamenala přes 35 tisíc lidí, kteří zemřeli s covidem-19 a je tak teď v tomto ohledu pátá na světě po USA, Brazílii, Velké Británii a Mexiku.

Co se týče celkového počtu zaznamenaných nákaz, tak už se před Itálii dostalo 14 zemí. Podle britského deníku The Guardian se teď Italům daří trasování a lidé v zemi jsou disciplinovaní – roušky nosí často i venku, i když to není povinné.

Prodloužení nouzového stavu právě kvůli zlepšující se situaci kritizovala italská opozice, která kritizovala premiéra Giuseppe Conteho, že se pouze snaží zachovat si rozšířené pravomoci. Podle předsedy Ligy Mattea Salviniho má stav nouze devastující dopad na italskou ekonomiku, jeho pokračování označil za terorizování Italů a útok na demokracii. Premiér ale výhrady opozice odmítl s tím, že je potřeba, aby Italové zůstávali obezřetní.

„Vláda se rozhodla požádat o prodloužení stavu nouze pouze z organizačních a operačních důvodů. Rozhodně to není, jak se někdo snaží tvrdit, protože bychom chtěli potlačovat svobody, držet lidi podrobené. To jsou obvinění, která neodpovídají realitě,“ uvedl.

Stav nouze platí v Itálii od konce ledna, Conte ho původně chtěl prodloužit až do konce roku.

Stav nouze v praxi

V Itálii zůstává omezené shromažďování, ale už neplatí omezení pohybu a země je otevřená turistům. Premiér ujišťoval, že se to v nejbližší době ani nezmění, že vláda žádná přísnější opatření momentálně nechystá, ale chce jen zůstat akceschopná, pokud by se situace opět zhoršila.

Kabinet si udržel možnost vydávat a měnit nařízení rychle bez souhlasu parlamentu a větší možnosti mají i regiony.

Vláda si větší možnosti chtěla udržet i kvůli zhoršující se situaci v některých dalších státech jako třeba ve Španělsku nebo v Belgii. Minulý týden například Itálie zavedla povinnou čtrnáctidenní karanténu i pro navrátilce ze dvou unijních států – Rumunska a Bulharska.

Podle premiéra Conteho také stav nouze umožňuje jednodušší najímání dobrovolníků pro italskou agenturu civilní ochrany nebo rychlejší nábor zdravotníků.