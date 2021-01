Itálie doporučila vakcínu AstraZeneca lidem do 55 let. Starší osoby byly v klinické studii málo zastoupeny

Italský lékový regulátor doporučil očkovat vakcínou proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca pouze osoby ve věku od 18 do 55 let. Poukázal na to, že v klinických testech přípravku byly osoby starší 55 let velice řídce zastoupeny. Kvůli tomu není zcela jisté, jak u starších osob, které jsou prioritní skupinou v očkování, preparát funguje. Řím 22:21 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína proti nemoci covid-19 vyvinutá Oxfordskou univerzitou a britskou farmaceutickou společností AstraZeneca | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Podmínečnou registraci preparátu v pátek schválila Evropská komise pro dospělé osoby bez horního limitu věku. Věkový limit nestanovil ani britský regulátor, který povolil používání preparátu na konci prosince.

Zástupci německého regulátora ale ve čtvrtek uvedli, že takové omezení zvažují. Vakcínu by v Německu měli dostat pouze lidé mladší 65 let. Pochybnosti vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého je vakcína od společnosti AstraZeneca v případě lidí starších 65 let téměř neúčinná.

Senioři jsou považování za jednu ze zranitelných skupin obyvatelstva a ve většině evropských zemích mají společně se zdravotníky přednost v očkování proti covidu-19.

Italský regulátor doporučil úřadům, aby osoby ve věku 55 let a více let dostávali pouze další dvě schválené vakcíny od společností Moderna a Pfizer a BioNTech. U nich je účinnost a bezpečnost dostatečně prokázaná i v případě seniorů.

Itálie na vakcínu od společnosti AstraZeneca velice sází kvůli méně komplikovanému skladování dávek. Do vývoje a výroby přípravku jsou navíc zapojené italské firmy.

Mezi evropskými zeměmi Itálie zaznamenala jeden z nejhorších průběhů epidemie koronaviru. Od začátku pandemie se nákaza prokázala u 2,54 milionu lidí, z nichž 88 279 zemřelo.