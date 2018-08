Zábrany, jen pár aut a autobus na otočku. Rušné ulice pod Morandiho mostem utichly

Morandiho most v Janově se v uplynulých dnech dostal na úvodní stránky zahraničních serverů, deníků a televizí. Kvůli jeho zřícení se musely vystěhovat stovky lidí, dalším obyvatelům Janova to výrazně zkomplikovalo život. Někteří z nich nadávají na vládu nebo na společnost Autostrade, která most spravuje. Jiní vzpomínají na tragické okamžiky a bojí se zřícení zbylých částí konstrukce. Od zpravodaje z místa Janov 6:14 27. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na Morandiho most v Janově. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Slyšeli jsme hluk, opravdu silný hřmot. Vyšli jsme na balkon a viděli, že spadla jedna část mostu,“ popisuje Radiožurnálu osmadvacetiletý Elton okamžiky ze 14. srpna. Rukou přitom ukazuje, že bydlí nedaleko.

Podle Eltona je most stále nebezpečný. „Bydlíme tu už dvacet let. Podle mě ten most měli zbourat už před dvěma lety,“ říká.

Jindy by byl na třídě Waltera Fillaka, která vede pod mostem, problém vůbec přejít. Teď tady ale projede jen pár aut a autobus, který se tu otáčí.

„Byl to opravdu velmi důležitý most. Když si vezmete třeba ulici, kde jsme teď, býval tu velký provoz a procházelo tu hodně lidí. Teď je to tu uzavřené. Je zvláštní to tu takhle vidět,“ říká vysoký Ital, který se narodil v Janově a studuje v Paříži.

Úplně prázdno tu ale není. Před policejními zábranami si živě povídá několik italských seniorek, které tu čekají na autobus.

Menší dáma s výraznou rtěnkou ještě před nástupem do autobusu prohodí, že tu nebyla, když most spadl. Prý tu ale žije několik let.

Autobusy na konečné stanici koordinuje Andrea, který pracuje pro janovský dopravní podnik. „Teď existuje jen jedna jediná ulice, která spojuje obě strany města.“

