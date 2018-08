‚Výrazně se zlepšil.‘ Zraněného českého řidiče propustili z nemocnice v Janově

Zraněný řidič kamionu pražské dopravní společnosti SPED-IT Martin Kučera byl v úterý propuštěn z nemocnice v italském Janově a večer dorazí do Prahy. ČTK to řekl jednatel společnosti Václav Zázvůrek. Kamion spadl v úterý z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Při neštěstí zemřelo 43 lidí.

Janov 10:45 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít