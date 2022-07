59 obžalovaných a 170 svědků. V Itálii začal proces kvůli pádu mostu v Janově

„Soud začíná, po téměř čtyřech letech máme velká očekávání. Očekáváme, že tento proces přinese spravedlnost, že objasní příčiny a odpovědnost, které vedly ke smrti našich příbuzných,“ uvedla v den prvního slyšení mluvčí sdružení obětí zřícení mostu Egle Possettiová.

„Jinak by smrt našich blízkých byla zbytečná a nemohli by odpočívat v pokoji,“ řekla.

První rozsudky by podle pozorovatelů mohly padnout za dva roky, uvedla agentura DPA. Mezi obžalovanými jsou bývalí manažeři společnosti Autostrade per l´Italia (Aspi), která měla most v době jeho zřícení ve správě, a firmy Spea, která prováděla údržbu a kontrolu konstrukce, ale také bývalí úředníci ministerstva dopravy.

Obžalovaní jsou mimo jiné z mnohanásobného zabití, zanedbání úředních povinností, ohrožení bezpečnosti dopravy či padělání dokumentů.

Podle prokuratury velká část obžalovaných o zanedbané údržbě věděla a mohla předpokládat, že se most může zřítit. Firmy Aspi a Spea se dalšímu stíhání vyhnuly dohodou o mimosoudním vyrovnání, podle které zaplatí 30 milionů eur (zhruba 750 milionů korun).

„Je to špička ledovce, protože problémy se netýkaly jen Morandiho mostu, ale veškeré infrastruktury v zemi,“ uvedla Possettiová s tím, že s ohledem na množství svědků potrvá proces nejspíše dlouho. „Z této zkoušky se může zrodit jiná Itálie,“ řekla.

Most v Janově, postavený v 60. letech minulého století a pojmenovaný po svém autorovi Riccardu Morandim, stál na frekventované dálniční trase a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou riviérou.

Jeho část se zřítila 14. srpna 2018. Mezi třemi desítkami aut, které spadly se zřícenou částí mostu, byl i kamion s českým řidičem, který nehodu přežil. Zbytky mostu byly posléze strženy a na jeho místě byl v srpnu 2020 otevřen nový most.