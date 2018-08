Zřícený Morandiho most: 1102 metrů dlouhá a 45 metrů vysoká betonová tepna Janova

Zavěšený betonový Morandiho most byl postaven v Janově v letech 1963 až 1967, slavnostně otevřen byl 4. září 1967 za přítomnosti italského prezidenta Giuseppeho Saragata.

Morandiho most, italsky Ponte Morandi, je 1102 metrů dlouhý (Nuselský most v Praze měří 485 metrů), úroveň vozovky se nachází ve výšce 45 metrů, most má tři železobetonové pilíře o výšce 90 metrů s maximálním rozpětím 210 metrů. V roce 2016 prošel částečnou rekonstrukcí.

Most vede přes nákupní centra, továrny, obytné domy a železniční trať do Milána a také přes řeku Polcevera.

Místní mu přezdívají Brooklynský most. Most je důležitou spojnicí mezi severními regiony Itálie a ligurskými plážemi pod Janovem, dálnice A10 se posléze stáčí na západ na francouzské pobřeží.

Most vyprojektoval italský stavební inženýr Riccardo Morandi (1902-1989). Jeho zavěšené mosty jsou charakteristické velmi malým počtem podpěr, které jsou často vyrobeny z předpjatého betonu. Morandiho mosty jsou podle expertů vizuálně zajímavé, ale jejich stavba je také více nákladná.

K Morandiho nejznámějším dílům patří most Generála Rafaela Urdanety ve Venezuele, který je dlouhý přes 8,6 kilometru a byl otevřen v roce 1962. O dva roky později konstrukci mostu poškodil náraz tankeru, který zničil jeden z pilířů; při neštěstí tehdy zahynulo sedm lidí. Morandi postavil také mosty v Ekvádoru, Kolumbii nebo Kanadě.

