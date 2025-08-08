Itálie je blíž stavbě mostu z pevniny na Sicílii. ‚Zařadí to do výdajů na obranu,‘ říká novinář
Itálii zřejmě čeká výstavba nejdelšího visutého mostu na světě. Premiérka Georgia Meloniová je blíže realizaci projektu, o kterém snil už třeba Silvio Berlusconi. Most má propojit pevninskou Itálii se Sicílií a nakopnout ekonomicky slabší jih Itálie. „Jestli se most postaví, bude záležet na vnitropolitickém boji,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus novinář Ondřej Houska z Hospodářských novin.
Proč je most na Sicílii symbolem pro italské politiky?
Je to projekt, který má kořeny už v době před naším letopočtem z časů Římské říše. Pak také císař Karel Veliký, což je přelom 8. a 9. století našeho letopočtu, o něm uvažoval... Ale konkrétní plány jsou až z 90. let, za vlád Siliva Berlusconiho. Ale z řady důvodů se nikdy nezačalo kopat.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s novinářem Ondřejem Houskou o italské výstavbě mostu na Sicílii
Tentokrát je projekt oživován vlastně náhodou nebo shodou okolností poté, co se státy Severoatlantické aliance, kam patří i Itálie, dohodly, že budou dávat na zbrojení až 5 procent HDP. Přičemž 3,5 procenta mají být skutečné výdaje na obranu, zbrojní systémy a tak dále. A 1,5 procenta má jít na související výdaje, jako je infrastruktura a kybernetická bezpečnost.
Politici a diplomati se netají tím, že do této kolonky je možné dát cokoliv. A tak italský ministr zahraničí Antonio Tajani přišel s nápadem, že by Itálie mohla umístit tyto částky na stavbu toho mostu. Je to v přepočtu přes 300 miliard korun a je to způsob, jakým chce Itálie zaplnit tuto kolonku.
Ale je realistické, že se jí to tímto způsobem podaří? Není to obcházení pravidel?
Fakticky ne, protože jakékoliv výdaje související s obranou tam je možné dát. Asi není moc pravděpodobné, že se třeba jednou italské tanky budou muset přesouvat ze Sicílie na pevninu, aby čelily útoku z Ruska nebo odněkud jinud. Ale je to určitě využití něčeho, co je možné. Ale reálné zbrojní a obranné dopady to mít nebude.
Jestli se most postaví, nebo ne, nebude souviset se Severoatlantickou aliancí, ale spíš s vnitropolitickým bojem v Itálii.
Nejdelší visutý most na světě povede na Sicílii. Plán za 337 miliard korun schválila italská vláda
Číst článek
A kromě těchto výdajů na obranu, tak potřebuje vůbec Itálie ten most? Může to být pro ni ekonomickou vzpruhou?
To je otázka, kterou tu asi nevyřešíme, protože se o ni skoro 40 let hádají italští politici a ekonomové zleva zprava.
Část argumentů je, že to bude vzpruha pro Sicílii, což je jeden z nejchudších italských regionů – ostatně ale jih Itálie, se kterým by ji měl ten most propojovat, je podobně chudý.
Druhá názorová škola říká, že je to zbytečnost, která ničemu nepomůže v éře rychlých trajektů. A že je to nebezpečné i z hlediska možných teroristických útoků nebo případných zemětřesení, že by to byla gigantická ztráta peněz. A že je lepší je vynaložit třeba na modernizaci školství či státní správy a pomoci tomu regionu jinak.
Co teď může realizaci projektu a začátek stavby zhatit?
Řada věcí, projekt ještě neexistuje. Nejsme ve fázi stavebního povolení nebo projektové dokumentace. Teď bychom se dohadovali, jestli se to postaví za deset, nebo patnáct let. Je to jako trvalka italské veřejné debaty, která se nikdy nikam neposunula.
Řekl bych, že je to takový kanál Dunaj-Odra-Labe. I když u něj kromě Miloše Zemana mnoho dalších zastánců nebylo, zatímco tady je to možná padesát na padesát.