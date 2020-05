Návrat Itálie do normálu doprovázejí chaos i obavy. Jasné obrysy zatím nemá ani oživení turismu

Po dvouměsíční karanténě, která byla jednou z nejpřísnějších v celé Evropě, se Itálie pomalu vrací do normálních kolejí. S uvolněním prvních restrikcí se do pustých ulic začali znovu vracet lidé a zesílila i doprava ve městech. Kolem dalšího otevírání obchodů, restaurací nebo cestovního ruchu ale panuje zmatek. V zemi navíc stále vládne strach z návratu epidemie. V ohrožení je hlavně jih země, který nebyl zasažen tak silně jako severní regiony. Řím 7:05 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrat Itálie do normálu doprovází chaos i obavy. Jasné obrysy zatím nemá ani obnova cestovního ruchu | Zdroj: Reuters

Obyvatelé Itálie, která začátkem března celostátně omezila volný pohyb osob, v karanténě strávili celkem devět týdnů. S klesající křivkou počtu nakažených a pozvolným uvolňováním přísné karantény se ale do italských domácností začíná vracet mírný optimismus.

Od minulého pondělí si Italové mohou zajít na procházku do parku nebo navštívit příbuzné, kteří žijí ve stejném regionu.

Nově nabyté svobody se snaží využít naplno, pro mnohé ale uvolňování v rámci „fáze dvě“ není dost a už vyhlíží další data na harmonogramu, podle něhož se má od zavedených restrikcí postupně upouštět.

„Zákon mi umožňuje, abych navštívila bratrance, se kterým se vidím jen na Vánoce, ale ne svého nejbližšího přítele, kterého znám od svých devíti let,“ stěžuje si pro server EUObserver Francesca, 27letá prodavačka ze Sicílie.

Většina obchodů, stejně jako školy, kina, divadla, bary a restaurace prozatím zůstávají uzavřené. Jídlo a nápoje si lidé ale mohou objednat s sebou, u restaurací se tak mnohdy tvoří fronty, což mnohé odborníky a politiky znepokojuje.

Právě malé obchody jsou na vzniklé situaci bity zřejmě nejvíc – s výjimkou těch s potravinami a zbožím denní potřeby zatím zůstávají uzavřené a jejich majitelé mají obavy o budoucnost.

„Nemyslíme si, že by druhá fáze stačila. Obávám se hlavně o nejmenší podniky. Budou-li věci takto pokračovat, jen v provincii Modena se jich uzavřou stovky. Maloobchod, ale také společnosti spojené s cestovním ruchem riskují, že zaplatí velmi vysokou cenu,“ říká Marvi Rosselli, ředitel pobočky obchodní společnosti Confesercenti v Modeně – bohatém průmyslovém městě na severu Itálie.

Čtyři metry čtvereční

Původně měly být obchody znovu otevřeny až prvního června, tento týden ale vláda umožnila, aby o rychlejším uvolňování v některých sektorech rozhodly samy regiony.

Od 18. května tak budou regionální vlády moct na vlastní zodpovědnost umožnit například obnovení turistické sezony, otevírání obchodů, kadeřnictví nebo restaurací. Jejich pravomoci se ale zatím nebudou vztahovat na provoz kin, divadel, sportovišť či bazénů, jež zůstanou v celé zemi zavřené.

Obavy o živobytí má i 42letý umělec Paolo, který se zaměřuje především na práci se sklem. Pro německou televizi Deutsche Welle přiznává, že vládní nařízení chápe, ale nerozumí tomu, proč jeho dílna musí zůstat zavřená, když opravna kol v jeho ulici fungovat může. „Za poslední dva měsíce jsem od vlády dostal podporu ve výši 600 eur,“ říká s tím, že jestli bude muset znovu zavřít, bude to už navždy.

Právě nejasné instrukce jsou tím, na co si podnikatelé a maloobchodníci stěžují nejvíc. Podle mnohých jsou navíc příkazy úřadů „neudržitelné“.

Nová nařízení, zveřejněná italským ústavem bezpečnosti práce a italským zdravotním ústavem, například uvádí, že po otevření restaurací, kaváren nebo bufetů bude muset být mezi jednotlivými zákazníky udržován rozestup nejméně čtyři metry čtvereční.

„Několik týdnů jsme byli k dispozici, abychom diskutovali o venkovních prostorech, přiměřených rozestupech mezi stoly, osobních ochranných pomůckách, a dokonce o postavení bariér, které by oddělovaly jeden stůl od druhého. Vláda po nás ale nemůže chtít, abychom mezi stolovníky udržovali rozestup čtyři metry čtvereční. To by znamenalo restaurace pouze o jednom stolu,“ varuje viceprezident největší italské asociace pro maloobchodníky Aldo Cursano.

Na obyvatelstvu v Itálii je znát uvolnění i strach z návratu epidemie. | Zdroj: Reuters

‚Letní plán‘ v procesu

Nově zveřejněné pokyny italských úřadů se týkají také pobytu lidí na plážích. Podle nich musejí být rozestupy mezi jednotlivými řadami slunečníků nejméně pět metrů, po každém rekreantovi pak má být lehátko vydezinfikováno a udržovat mezi sebou odstup musejí i lidé ve vodě. Tato pravidla budou hlídky kontrolovat i na přírodních plážích.

Možnosti otevřít pláže, bary a restaurace v dřívějším termínu – už od příštího pondělí – hodlá využít řada z celkových 20 italských regionů. Mezi nimi je například i oblast Emilia-Romagna s letovisky jako Rimini a Riccione, která se s necelými 30 tisíci případy stala v zemi třetím koronavirem nejhůře zasaženým regionem. Smutné první místo patří Lombardii s více než 80 tisíci nakaženými.

Právě zahájení letní sezony a otevření turismu je v Itálii jedním z klíčových témat posledních dnů. Jak ale upozorňuje server Local Italy, úřady zatím o pravidlech příjezdu zahraničních turistů příliš nehovoří. I pro samotné Italy je stále zakázáno přejíždět mezi jednotlivými regiony, aby se tak zabránilo dalšímu šíření onemocnění covid-19. Za příznivé epidemické situace by zákaz cestování uvnitř Itálie měl přestat platit v první polovině června.

Italská vláda nicméně dává najevo, že by zahraniční turisty v létě ráda přivítala – podle ministra zahraničí Luigiho Di Maia kabinet v současnosti připravuje „letní plán“, který zajistí bezpečnou dovolenou nejen pro tamní obyvatele, ale i zahraniční turisty. Ti si tak budou moct užít krás Itálie a zároveň „poskytnou kyslík italské ekonomice“, napsal ve středu na facebooku.

Že jedna z nejhůře postižených zemí v Evropě nechce zůstat pozadu, dokazují také slova premiéra Giuseppe Conteho, který se ve středu ostře ohradil proti myšlence uzavírání cestovních paktů mezi jednotlivými státy Evropské unie. Některé unijní země totiž zvažují, že budou nejprve přijímat turisty jen z omezeného počtu sousedních států, které mají podobnou epidemiologickou situaci.

„Nebudeme schvalovat bilaterální dohody v rámci Evropské unie… Ocitli bychom se tak mimo EU a to nikdy nedopustíme,“ řekl novinářům premiér 60milionové země, kde se koronavirem nakazilo přes 220 tisíc lidí a víc než 31 tisíc ve spojitosti s covidem-19 zemřelo.

Za jakých podmínek bude možné do země přicestovat, zatím jasné není. V současnosti nicméně platí povinnost nastoupit do 14denní karantény pro všechny, kteří na italské území vstoupí.

Jih bude méně opatrný

Zatímco se země postupně otevírá a lidé začínají myslet na letní prázdniny, mnozí Italové neskrývají obavy z návratu epidemie v rozsahu, jaký zemi zasáhl v minulých měsících.

„Situace je složitá, protože nemáme žádné informace o tom, co se stane. Budou se lidé cítit v bezpečí, aby šli do baru nebo do restaurace?“ ptá se podle serveru Business Insider 26letá majitelka kavárny Marianna Popová z Benátska, jejíž rodiče také provozují restauraci.

Jak nicméně podotýká Matteo Villa – výzkumný pracovník Italského institutu pro mezinárodní politická studie, který vypracoval studii o šíření viru v Itálii – otázkou není to, jestli se virus začne italskou společností znovu masivněji šířit, ale kdy to nastane.

„Nemám žádné iluze o tom, že by se virus zpátky nevrátil. Otázkou je jen rychlost, s jakou se vrátí,“ varuje pro Deutsche Welle. To, jestli si Italové zvyknou na nový „normál“ a budou mezi sebou dodržovat rozestupy, podle něj bude klíčové hlavně v regionech, které byly epidemií zasažené v menší míře – tedy ve střední a jižní Itálii.

Obyvatelé severoitalských regionů v čele s Lombardií totiž mají v živé paměti traumata spojená s šířením viru, obrázky přeplněných nemocnic i zvuk sanitek houkajících ve dne v noci. „Obávám se, že ti, co to osobně nezažili, budou ve druhé fázi méně opatrní…Zdravotní systém je křehčí než dřív a jestli dojde k nárůstu infekce, bude to velice nebezpečné,“ dodává odborník.