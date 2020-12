Covid jim vzal příbuzné, viní z toho politiky. Terčem hromadné žaloby 500 italských rodin je i premiér

Pandemie koronaviru si na celém světě vyžádala životy skoro dvou milionů lidí, skupina 500 rodin z Itálie se ale rozhodla, že úmrtí svých příbuzných „nenechá jen tak“. Ve středu proto podala žalobu na vrcholné politiky, které viní z „nedbalosti“ při zvládání první vlny koronavirové pandemie, a požaduje odškodné. Kromě lombardského guvernéra Attilia Fontany žalobě čelí také italský premiér Giuseppe Conte a ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Řím 18:17 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Intenzivní péče s pacienty nakaženými koronavirem v italské Cremoně | Zdroj: Reuters

V centru pozornosti hromadné občanskoprávní žaloby stojí především nemocnice Pesenti Fenaroli ve městě Alzano Lombardo, která se začátkem letošního roku stala ohniskem nákazy covidu-19. Rodiny obětí si stěžují, že zdravotní zařízení bylo znovuotevřeno jen pár hodin poté, co se tam nákaza 23. února objevila. Za selhání úřadů pak označují i to, že navzdory výzvám odborníků nebyla na oblast okamžitě uvalena karanténa, virus se tak šířil dál.

Podle deníku The Guardian, který o aktuálních právních krocích informoval, má být klíčovým prvkem hromadné žaloby hlavně absence aktualizovaného pandemického plánu jak na národní, tak regionální úrovni.

Právnička Consuelo Locatiová, která si vzala případ pod svá křídla, proto požaduje odškodné ve výši 259 000 eur (necelých sedm milionů korun) pro každou z 500 rodin, které se k žalobě připojily.

„Vláda a region (Lombardie) jsou odpovědné za porušení pravidel a zanedbání povinností. Zákon ukládá Itálii mít odpovídající národní plán a regionálním úřadům, aby zavedly odpovídající regionální plán,“ tvrdí Locatiová, podle které byl italský pandemický plán zastaralý a navíc nikdy neprošel testem funkčnosti. Pandemie tak zemi zastihla nepřipravenou, míní právnička.

Měli konat, neudělali to

Akci koordinuje výbor skupiny Noi Denunceremo (Budeme žalovat) z lombardského okresu Bergamo, který na jaře patřil mezi nejvíce zasažené oblasti v Itálii. K právním krokům se nicméně přidali také pozůstalí z více částí země.

Za uplynulé měsíce už Výbor inicioval na 300 trestních oznámení ze strany příbuzných lidí, kteří v souvislosti s nemocí covid-19 zemřeli. Počet obětí koronaviru je přitom v Itálii zdaleka nejvyšší z celé Evropy – od počátku pandemie si vyžádal život téměř 70 tisíc Italů.

„Tyto právní kroky jsou naším vánočním dárkem pro ty, kteří měli konat, ale neudělali to, zatímco na Štědrý den zůstane 70 tisíc židlí v Itálii prázdných. Jsme si jistí, že při odpovídajícím plánování, jaké požaduje Evropská unie a Světová zdravotnická organizace, by jich bylo určitě mnohem méně,“ říká předseda Výboru Stefano Fusco, který facebookovou stránku Noi Denunceremo založil po smrti svého dědečka.

Iniciátoři žaloby přitom tvrdí, že od počátku není jejich cílem získat odškodné, ale dobrat se spravedlnosti. „Mohlo by to (odškodné) být jedno euro, ale to, co by tohle jedno euro demonstrovalo, by bylo přiznání odpovědnosti,“ říká Locatiová. I její otec je jedním z Italů, kteří koronaviru podlehli.