‚Na takovou tragédii nezapomenete.‘ Itálie drží druhou vlnu koronaviru na uzdě, lidé se z jara poučili

Přeplněné nemocnice, neustálé houkání sanitek a tak obrovský počet zemřelých, že s odvozem mrtvých těl musely pomáhat armádní náklaďáky. Hrozivou zkušenost, kterou na jaře prožívali lidé na mnoha místech Itálie, mají hlavně obyvatelé Lombardie a dalších regionů v paměti dodnes. Tvrdé lekce ale Italové nyní dokážou využít. V době, kdy značná část Evropy bojuje s radikálním nástupem druhé vlny koronaviru, se čísla v Itálii drží nízko. Řím 11:40 26. září 2020

Celonárodní karanténa už je v Itálii dávno u konce, Enrica Grazioliová ale stále dezinfikuje vše, co do svého bytu v Miláně zvenku přinese. Důsledná je i v nošení roušek na veřejných prostranstvích a nadále se snaží co nejvíc omezovat osobní kontakt svých synů s jejich prarodiči. Vaření pro přátele vždy bylo jedním z jejích oblíbených koníčků, kvůli obavám ale blízké na večeři stále raději nezve.

„Přeháním to? Možná, ale měli jsme tu národní tragédii epických rozměrů a něco takového rychle nezapomenete,“ vysvětluje v reportáži listu The Wall Street Journal Grazioliová, proč se ani půl roku od vrcholu první vlny pandemie zatím nevrátila do běžného života, jaký žila před příchodem koronaviru.

Vzpomínky na březen, kdy s covidem-19 denně umíraly stovky lidí, jsou pro obyvatelku Milána a stejně tak pro mnoho dalších Italů příliš děsivé. Denní počet úmrtí tehdy přesahoval i přes 900 případů za den, márnice byly plné a krematoria nestíhala. Tyto tragické události jsou podle odborníků nyní hlavním důvodem, proč se Itálii daří držet šíření nákazy na uzdě.

Zatímco ve Španělsku, Francii, Česku nebo Belgii se v posledních týdnech počet nově nakažených rychle zvyšuje, v Itálii není situace zdaleka tak dramatická. Z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí vyplývá, že například Česko má za posledních 14 dní 244 nově odhalených infekcí v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, Španělsko 320, Francie 214, Itálie ale jen 35.

‚Jednáme podle emocí‘

„Itálie je v lepší situaci než jiné státy jako Británie, Španělsko či Francie, protože byla mezi prvními zeměmi, které čelily covidovému hurikánu,“ říká virolog z Univerzity v Miláně Fabrizio Pregliasco pro list Financial Times. To, že byla Itálie v Evropě zasažena jako první, vládě podle FT dalo prostor obnovit omezující opatření v případech, kdy to bylo nutné.

Původně měl stav nouze zavedený v Itálii platit do konce července, místo toho ale byl prodloužen až do poloviny října. Díky tomu mohla vláda během léta pohotově reagovat na růst nových případů, zatímco například ve Španělsku byl stav nouze ukončen už 21. června, pro centrální vládu tak skončila možnost převzít pravomoci od jednotlivých regionů.

V srpnu tak Řím nechal znovu zavřít diskotéky a opětovně zavedl povinnost nosit roušky od 18:00 do 6:00 hodin v místech s vysokou koncentrací lidí. Úřady zároveň vyzvaly firmy, aby prodloužily práci z domova i na podzimní měsíce. Podniky musí dodržovat přísná protiepidemická pravidla, včetně nošení roušek, každodenního měření teploty, dodržování rozestupů či bezplatného testování na covid-19.

Podle Wall Street Journal přitom lidé často dodržují pravidla i tam, kde nemusí. Mnozí stále nosí roušky i při pobytu venku, přestože to není povinné, a běžné je i pravidelné dezinfikování rukou. V barech a restauracích si už hosté navíc zvykli na to, že musí sdělit své jméno a telefonní číslo.

„Lidé se v březnu a dubnu velmi báli. To má vliv na krátkodobé chování, ale není jisté, jak dlouho to vydrží. Jsme středomořskou zemí a častěji než v jiných zemích jednáme podle našich emocí,“ říká pro WSJ psycholožka Milánské katolické univerzity Guendalina Graffignová.

Noční můru už nechceme

Držet druhou vlnou koronaviru zkrátka se ale daří nejen díky chování Italů. Velkým pomocníkem je také nový systém testování a trasování potenciálně nakažených. Italský Národní zdravotní institut uvádí, že více než dvě třetiny Italů, kteří byli v posledních týdnech pozitivně testováni na koronavirus, byli odhaleni ne kvůli příznakům, ale právě díky důkladnému trasování a rozsáhlému testování.

Podíl testů, které se ukážou jako pozitivní, se v Itálii pohybuje kolem 2,1 %. To je méně než ve většině evropských zemí, podotýká WSJ. Obecně přitom platí, že země, které epidemii dobře zvládají, mají poměr pozitivních testů velmi nízký. Například v Česku se tento podíl nyní pohybuje kolem 20 procent, ve Španělsku zhruba 12 procent – to naopak naznačuje, že větší množství infikovaných zůstává neidentifikovaných.

Důsledné trasování a testování si pro deník The Guardian pochvaluje také Giuseppe Ippolito, ředitel pro vědu z nemocnice Lazzaro Spallanzani v Římě. Zároveň ale varuje, že se situace v zemi může po otevření škol 14. září a s obnovením ekonomické aktivity rychle zhoršit, systém pak nemusí být udržitelný.

„Nevíme, co se stane. Můžeme jen doufat, že křivku s minimálním nárůstem hospitalizací a pacientech na jednotkách intenzivní péče udržíme,“ říká Ippolito.

Italští odborníci a politici proto dál nabádají lidi k opatrnosti. Ne všichni se ale chovají zodpovědně. Mirko Marin, který vyučuje na Polytechnické univerzitě v Miláně, pro Wall Street Journal popisuje zážitek z minulé soboty. Večer se šel projít s manželkou a dětmi do jedné z oblíbených milánských čtvrtí, když ale uviděl davy lidí, rychle se s rodinou vrátil domů.

„Během dne jsou pravidla dodržována, v noci ale mladí náhle zapomenou, co se odehrálo v březnu a dubnu. Musíme si to pamatovat, abychom tu noční můru už nikdy nemuseli zažít,“ varuje Marin.