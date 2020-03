Zavřené školy a univerzity, fotbal bez diváků. Itálie kvůli koronaviru zpřísňuje opatření

Italská vláda vydala řadu opatření. Ta mají zabránit šíření koronaviru. Do poloviny března zavře všechny školy a univerzity. Místní úřady odložily druhé semifinále italského fotbalového poháru. Itálie také doporučila omezit podávání rukou a objetí. Dopady koronaviru pocítil i cestovní ruch. Podnikatelský svaz Confturismo-Confcommercio odhadl, že od března do května zemi navštíví o 31,6, milionu méně turistů. Řím 16:08 4. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pouliční obchodník prodává roušky před hlavním nádražím v Miláně | Zdroj: Reuters

Italská vláda se ve středu rozhodla o uzavření všech škol a univerzit v zemi. Omezení bude platit do poloviny března. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na agenturu Ansa. Itálie uzavřela školy a univerzity už před deseti dny a to v nejhůře zasažených regionech na severu Itálie. Na některé města také uvalila karanténu v epicentru nákazy.

Vláda také vydala směrnici, která přikazuje vedoucím ve veřejném sektoru, aby reorganizovali úřady tak, aby zaměstnanci mohli pracovat z domova.

Změna způsobu života

Podle ANSA Italové zjevně budou muset změnit způsob života po dobu nejméně 30 dnů. Italové si nemají podávat ruce a objímat se. Fotbalová utkání se mají konat pouze bez diváků.

Ani druhé semifinále Italského fotbalového poháru se kvůli šíření nového typu koronaviru neodehraje podle plánu v tomto týdnu. Místní úřady odložily čtvrteční odvetné utkání mezi Neapolí a Interem Milán na neurčito a následovaly turínskou radnici, která v úterý nepovolila sehrání dnešního zápasu Juventusem a AC Milán.

Zákazy se dotknou i kultury. Italská vláda podle Reuters zvažuje zákaz veřejných událostí, chce také zavřít kina a divadla po celé zemi. Bude se jednat o všechny události, které zahrnují vyšší koncentraci lidí, a během kterých nelze dodržet alespoň metrové rozestupy mezi návštěvníky.

Dopad na cestovní ruch

Kvůli šíření nového koronaviru přijde italský cestovní ruch v období od března do května o 7,4 miliard eur (187,4 miliardy Kč). Odhadl to dnes podnikatelský svaz Confturismo-Confcommercio. Do Itálie podle něj od 1. března do 31. května přijede o 31,6 milionu méně turistů, než se čekalo před rozpukem nákazy. Odhad se zakládá na vývoji z posledního týdne, uvedl svaz podle agentury ANSA.

Omezení cest do Itálie se týká i českých turistů. Ve čtvrtek vejde v platnost nařízení ministerstva zdravotnictví, které z pokynu vlády rozhodlo o omezení leteckého spojení s nákazou postiženými italskými městy. V úterý odletělo poslední letadlo z Brna do Bergama.

Mluvčí letiště Jakub Splavec v tiskové zprávě uvedl, že letecká společnost Ryanair vydala rozhodnutí redukovat letové řády v síti několika vybraných letišť v Itálii. „Nejbližším pravidelným spojením Brna s Milánem bude let v pátek 3. 4. 2020.“

Posledním letadlem z Bergama do Brna dnes přiletělo 16 lidí, zpět letělo 15. Vláda na nejméně na dva týdny letecké spojení kvůli koronaviru přerušila.✈️ pic.twitter.com/wVFwH7gTHQ — Události Brno (@UdalostiBrno) March 4, 2020

Itálie je z celé Evropy nejhůře zasaženou zemí nynější epidemií nového koronaviru. Aktuálně je v zemi evidováno více než 2500 případů nákazy a nejméně 79 obětí.

