Online výuka a vykoupené supermarkety v Itálii. ‚Češi mohou zemi opustit, kdy chtějí,‘ řekl konzul

Italský premiér Giuseppe Conte vyhlásil v pondělí pozdě večer karanténu na celém území. Počet nakažených nemocí COVID-19 totiž v Itálii dál stoupá, země má nejvyšší počet infikovaných po Číně. Po celé Itálii zůstanou až do 3. dubna zavřené všechny školy a platí zákaz všech veřejných akcí včetně sportovních utkání. V zemi zůstává několik tisíc Čechů. Podle generálního konzula v Miláně Jiří Kuděla nemají panikařit, Itálii mohou opustit kdykoli. Řím 14:13 10. března 2020

Podle systému Drozd je v Itálii kolem 800 až 900 Čechů. Generální konzul ale upozornil, že nevíme, kolik se jich do systému nepřihlásilo. Dalších zhruba 2000 Čechů v Itálii žije nebo pracuje, případně má dvojí občanství.

„Začaly převažovat praktické dotazy od firem, které dovážejí do Itálie nebo z ní vyvážejí,“ řekl Radiožurnálu Kuděla s tím, že se na konzulát obracejí i čeští studenti. Turisté už se podle něj ozývají méně.

A co mají Češi udělat před odjezdem z Itálie? „Nepanikařit, připravit se na odjezd. Pokusit se kontaktovat naše konzulátní pracoviště, ať už v Miláně, či v Římě. Také sledovat místní média, která mohou poskytnout konkrétní informace, co se týče regionu, ve kterém se naši občané nacházejí,“ řekl České televizi ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Celostátní karanténa

Itálie je ze všech evropských států nákazou zasažena nejhůře, přítomnost čínského viru se zde za poslední týdny potvrdila u více než 9000 lidí. Infekci nepřežilo nejméně 463 pacientů, většinou šlo o lidi ve věku nad 80 let. Nejvíce nakažených i mrtvých hlásí sever země, koronavirus se už ale rozšířil do všech 20 italských regionů.

„Čísla nám ukazují, že zažíváme výrazný nárůst počtu nakažených... a také zesnulých lidí,“ řekl v pondělí večer italský premiér Giuseppe Conte, když oznamoval celostátní karanténu, která platí od 10. března až do 3. dubna.

Podle spolupracovníci České televize v Itálii Nicole Ludwig panuje v Itálii strach z toho, co bude. „Lidé se snaží zachovat klid a chápou, že situace je vážná,“ řekla ve vysílání Radiožurnálu. „Snaží se ta opatření dodržovat. Jak bude možné restrikce v každodenním životě aplikovat, ukážou příští hodiny,“ dodala.

Italské obchody nicméně mohou zůstat otevřené. Podmínkou je podle agentury Reuters to, aby personál zajistil metrové rozestupy mezi zákazníky. „V noci lidé vyprázdnili polovinu supermarketů, hlavně těch, které mají provoz 24 hodin denně,“ popsala Ludwig situaci v obchodech. Místní média ale podle ní oznámila, že k nakupování potravin není důvod, zásobování má fungovat dál.

Stejně tak jako v Česku je momentálně zrušená i škola v Itálii. „Plánovaná je výuka online skrz skype a videokonference. V severoitalských regionech to už platí několik dní. Žáci to musí respektovat, připojit se a s nezbytně nutnou výukou absolvovat,“ doplnila.

Doprava funguje bez omezení

Provoz hromadné dopravy v Itálii nebude zastaven, premiér Conte nicméně apeloval na obyvatele, aby z domovů vycházeli co nejméně. „Veřejná doprava ve městech bude fungovat, takže se můžeme uvnitř měst volně pohybovat. A samozřejmě vlaky a letecké spoje mají fungovat normálně, ale budeme muset prokázat, že se pohybujeme v opravdu nezbytných případech ze zdravotních nebo pracovních důvodů,“ popisuje redaktor Radia 24 v Miláně Sergio Nava.

Itálie nezrušila ani vlakové a letecké spojení se zahraničím. Řada zemí nicméně sama toto spojení omezila nebo úplně zakázala. Například Malta v úterý oznámila, že ruší letecké spojení s Itálií, trajekty mezi Maltou a Sicílií budou vozit pouze zboží a léky.

Vláda nejdříve speciální režim zavedla v Lombardii a v dalších vybraných oblastech na severu Itálie, kde se novým koronavirem od února nakazily tisíce lidí. Přísnější opatření platí od úterý.

„Horší už to být nemůže, protože ten dekret (…) dává jasná opatření a jasná omezení. Je to velmi silné opatření, které má zamezit co nejvíce pohybu lidí, aby nemohli přenášet tu infekce,“ vysvětlil český generální konzul Jiří Kuděla.

