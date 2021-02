Italské nemocnice a kliniky cizince na covid jen tak neotestují. Pomoct můžou některé lékárny

Když si chce v Česku někdo udělat test na koronavirus, buď si v celostátním systému ministerstva zdravotnictví rezervuje termín na odběrovém místě, nebo přijde i bez objednání. V Itálii je způsob získání testu mnohem složitější. Na co můžou Češi před návratem domů narazit? Například na absenci italské obdoby rodného čísla, jak se na vlastní kůži přesvědčil reportér Radiožurnálu. Milán 12:25 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v ulicích Milána v době koronaviru | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Velká budova obložená bílým mramorem zdobená sochami vědců a možná měšťanů. To je Niguarda, městská nemocnice v Miláně. Snad mi s testy na covid-19 pomůžou tady.

Zřízenkyně u vchodu do nemocnice naštěstí umí kromě italštiny alespoň španělsky, hned mi ale vysvětluje, že musím nemocnici opustit, co nejrychleji mohu. Tady mi nepomohou, protože to je státní nemocnice. Mám se vydat do nějaké soukromé kliniky, ale neví, do jaké. Radí, ať se podívám na internet.

Jenže na žádnou ze soukromých klinik se není možné dovolat. Poradili mi, že testy na covid-19 dělají v lékárnách.

To sice dělají, ale jen v některých. A ne zrovna té, kterou jsem navštívil. Alespoň mi poradili, že mám jet na stanici metra Portello, tam je Piazza Sant'Agostino a tam je klinika, kde mi snad ten test konečně udělají.

Jenže v klinice San Agostino mě hnali, česky bychom řekli, „svinským krokem“. Když nemám italské codicefiscale – tedy jakési rodné číslo - mám si ho udělat na matrice udělat, pak se teprve objednat na test.

Nepomohlo, že nejsem Ital a codicefiscale mít nemohu. Bez codicefiscale prostě nikdo ani nevyndá testovací tampon z obalu.

V nouzi pomáhá až krajanka Alžběta Cattaneo, která má známou magistru v lékárně. „Můžeme tam přijít, kdy chceme,“ vysvětluje mi. Možná bude mou zachránkyní.

Jdeme dovnitř. Přichází sestřička v modrém plášti se štítem a respirátorem, nasazuje si modré rukavice a činím peripetiím přítrž.

Vytřela mi obě nosní dírky a teď mám deset minut čekat, než budou výsledky. S negativním testem se můžu vrátit do Česka.