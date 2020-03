Krematoria v italském Bergamu nestíhají, rakve s mrtvými převáží armáda do jiných měst

Bergamo eviduje 93 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Podle tamního starosty Giorgia Goriho ve skutečnosti může být obětí víc, protože mnoho lidí se symptomy nemoci Covid-19 zemřelo, aniž by je zdravotníci stihli otestovat.

„Krematorium má plné kapacity, pracuje nonstop a za jeden den je schopno zpopelnit 25 těl. Je zřejmé, že není schopné současný stav pojmout,“ cituje Sky News místní autority.

Rakve se zemřelými převáží vojenské vozy do jiných měst, například do Parmy, Modeny či Acqui Terme. Poté, co zde těla zpopelní, budou ostatky převezeny zpět do Bergama.

Plné márnice

Současnou situaci kromě krematorií nezvládají také pohřební služby. Někteří zemřelí se ani nedočkali pohřbu, rakve se hromadí v nemocničních a hřbitovních márnicích či v kaplích. Pro příbuzné je pak vstup na hřbitovy omezený a musí dodržovat předepsanou vzdálenost, aby se zamezilo dalšímu šíření koronaviru.

Rubriky lokálních listů, které informují o zemřelých, běžně vycházely v rozsahu dvou nebo tří stran, nyní podle Sky News dosahují až deseti stránek.

Itálie zůstává nejhůře postiženou zemí v Evropě, denně tu podle informací CNN přibývá v průměru 3500 případů nákazy novým koronavirem a počet obětí dosáhl 2500. Na základě současných opatření má 60 milionů obyvatel Itálie dovoleno vycházet jen kvůli práci, ze zdravotních důvodů a v naléhavých případech.