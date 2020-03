Itálie uzavřela všechny školy po celé zemi. Omezení se týká i českých vysokoškolských studentů

Podle Lucie Dorcové z Domu zahraniční spolupráce v tuto chvíli nedokáže instituce říct, jestli všichni tito studenti v Itálii zůstávají nebo odjedou, protože situace s uzavřením škol v Itálii je nová. České univerzity, které tam studenty vyslaly, se jim snaží nabídnout různé alternativy.

„Buď možnost zvolit jinou destinaci pro výjezd na Erasmus, přesunout se někam jinam, nebo výjezdy odložit na jiné období,“ popsala Dorcová.

V rámci Erasmu můžou v zahraničí studovat i žáci základních a středních škol, těch je v Itálii v současnosti podle Dorcové několik desítek. I v těchto případech školy nabízejí změnu destinace nebo změnu termínu výjezdu.

Když se pak student rozhodne studium v zahraničí úplně zrušit, neměly by mu hrozit ani žádné finanční sankce. Školy totiž mohou využít takzvaný princip vyšší moci a pobyt ukončit, aniž by tam byla finanční ztráta.

Konkrétní počet studentů

Třeba Masarykova Univezita v Brně má v Itálii asi 50 studentů, z nichž 31 bylo v oblasti severní Itálie. Podle mluvčí brněnské univerzity Terezy Fojtové, česká univerzita všem studentům už dřív doporučila, aby zvážili setrvání v Itálii. A někteří podle Forejtové preferovali návrat do Česka.

„Tam, kde ještě pokračovala výuka do uplynulých dnů, chtěli studenti absolvovat svoje studium jen, pokud byla přijata nějaká opatření nebo omezení. Studenti pak ale spíše preferovali návrat.“

V Itálii aktuálně končí semestr a začíná nový. Co se týká Univerzity Karlovy, tak v období od 10. února do konce března se vrací ze svého pobytu celkem 15 jejích studentů. 20 studentů na svůj pobyt teď vyjíždí a 3 studenti jsou podle Karlovy Univerzity v Itálii na celý rok. A Česká zemědělská univerzita v Praze má v Itálii 6 studentů, jedna studentka se vrátila do Česka.