Salvini a Berlusconi odmítli, že by o pád vlády řešili s Moskvou. Italská média píšou o telefonátu s Ruskem

Lídři dvou italských pravicových stran, Matteo Salvini a bývalý premiér Silvio Berlusconi, odmítli, že by o pádu kabinetu premiéra Maria Draghiho jednali se zástupci ruského velvyslanectví v Římě. O kontaktech pravicových stran Liga a Vzhůru Itálie s ruským velvyslanectvím psaly deníky La Stampa a La Repubblica. Prošetření role, kterou mohla sehrát Moskva v rozpadu vládní koalice, žádají středolevicové síly, napsala v pátek agentura EFE. Řím 23:10 29. července 2022

Deník La Repubblica v pátek napsal, že Berlusconi měl dlouhý telefonický rozhovor s ruským velvyslancem Sergejem Razovem ve středu 20. července, den před klíčovým hlasováním o důvěře vládě. Podle deníku Berlusconi o rozhovoru, který se týkal mimo jiné války na Ukrajině, později informoval ministry a přední představitele své strany Vzhůru Itálie.

Informace deníku ale v pátek bývalý premiér popřel. „Nikdy jsem se nesetkal s ruským velvyslancem a ani jsem s ním nehovořil po telefonu,“ cituje Berlusconiho vyjádření agentura ANSA.

Ve čtvrtek deník La Stampa informoval o vztazích mezi ruským velvyslanectvím a další velkou pravicovou stranou Ligou.

Podle svodek tajných služeb, se kterými se deník seznámil, v květnu jednal poradce pro zahraniční politiku šéfa Ligy Mattea Salviniho Antonio Capuano s ruskými diplomaty. Ti se od něj snažili získat informace o tom, za jakých podmínek by Liga odešla z vlády, napsal deník La Stampa.

„Jsou to blbosti,“ uvedl Salvini. Ten již dříve přiznal kontakty s ruským velvyslanectvím v dubnu a květnu, kdy měl v úmyslu odjet do Moskvy „vyjednávat o míru“. Šéfovi Ligy dokonce ruské velvyslanectví koupilo letenky z Istanbulu do Moskvy, protože italský politik údajně nedisponoval rubly. Salvini ale cestu pod kritikou médií nakonec neuskutečnil.

Koordinátor italských tajných služeb Franco Gabrielli ve čtvrtek popřel, že informace vydané deníku La Stampa pochází od tajných služeb. Turínský list ale trvá na tom, že čerpal z neformálních zpráv, které tajné služby zasílají nejvyšším ústavním činitelům.

Žádost cizí mocnosti?

Salvini i Berlusconi měli v minulosti blízko k Rusku. Salvini se pochvalně vyjadřoval o ruském prezidentovi Vladimirovi Putinovi, kterého Berlusconi hostil na letní dovolené ve své vile na Sardinii. Salvini však agresi proti Ukrajině odmítl a Berlusconi uvedl, že ho Putin svým rozhodnutím zaútočit na sousední zemi zklamal.

Liga i Vzhůru Itálie společně s Hnutím pěti hvězd nehlasovaly před týdnem pro důvěru Draghimu kabinetu, což nakonec vedlo k demisi premiéra a vypsání předčasných voleb, jež se uskuteční 25. září.

Prošetření kontaktů představitelů pravicových stran s ruským velvyslanectvím žádají představitelé středolevicových sil. „Chceme vědět, zda ti, kteří nechali padnout Draghiho vládu, tak učinili na žádost zahraniční mocnosti,“ uvedl šéf Demokratické strany Enrico Letta.

Levicový politik tento týden několikrát zopakoval své obavy, že se Moskva pokusí ovlivnit výsledek italského hlasování skrze šíření dezinformací a vyzval bezpečnostní složky k bdělosti. Část představitelů Berlusconiho strany Vzhůru Itálie označila mezi důvody pro svůj odchod ze strany po pádu vlády právě kontakty mezi Berlusconim a Ruskem.

Liga a Vzhůru Itálie patří v rámci bloku, o kterém jednají s krajně pravicovou stranou Bratři Itálie, k favoritům zařijových předčasných voleb. Ukazují to průzkumy zveřejněné v posledních dnech v tisku. Ty poukazují, že volební blok by měl velkou převahu v rozdělení jednomandátových obvodů, které tvoří tři osminy křesel v parlamentu.

Trojice stran v pátek ohlásila dohodu o rozdělení kandidátů v těchto obvodech. Kandidátem na premiéra by se pak měl stát vůdce strany, která v bloku získá nejvíce hlasů.