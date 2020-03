Itálie má přes 12 000 obětí koronaviru, počet nakažených celosvětově překonal hranici 800 000

V Itálii za posledních 24 hodin přibylo 837 obětí onemocnění COVID-19, celkem tedy v zemi koronaviru podlehlo 12 428 pacientů. S odvoláním na statistiku italského úřadu pro civilní ochranu o tom v úterý informoval deník Corriere della Sera. V celém světě počet nakažených překonal hranici 800 000, vyplývá to z dat, která na svých stránkách v úterý zveřejnila americká Univerzita Johnse Hopkinse. Itálie je co do počtu obětí nejhůře zasaženým státem.

