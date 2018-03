Mafie se o východní Evropu zajímala už za komunismu, první obchody se týkaly zbraní, tvrdí italský novinář

Italský novinář Roberto Saviano v roce 2006 vydal knihu Gomora o italské mafii. Teď pro italský deník La Repubblica napsal obsáhlý článek k vraždě svého slovenského kolegy Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Bratislava 19:00 6. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italská mafie se o Slovensko zajímala už v dobách komunismu. (Ilustrační foto.) | Foto: Herbert Winkler | Zdroj: CC0 Public Domain

Co je to 'Ndrangheta? Italská zločinecká organizace 'Ndrangheta působí v regionu Kalábrie. Předpokládá se, že je aktuálně nejmocnější italskou mafií. Tvoří ji klany, kterých může být až 150, a ty mají rozdělené sféry vlivu. Organizace je založena na krevním poutu, členy se tedy mohou stát pouze rodinní příslušníci.

A to přesto, že Saviano dostává výhrůžky smrtí a musí mít policejní ochranu. Žurnalista souhlasí s předpokladem slovenské policie, že Kuciak byl zabit kvůli své investigativní práci. Konstatuje, že Slovensko teď objevilo mafii, ale ta v zemi působí už řadu let. „'Ndrangheta přinese kapitál, podnikatelé ho investují, politici usnadní investování výměnou za peníze a všechny strany mají exponenciální výhodu,“ tvrdí Saviano.

Podle něj se mafiánské skupiny zajímaly o východní Evropu už za komunismu. I když tehdy nemohly nakupovat majetek, mohly se spolehnout na politickou korupci a monopol západních výrobků pašovaných do socialistických zemí. Díky tomu měly po pádu Berlínské zdi velkou výhodu.

Autor vyjmenovává i jednotlivé mafiánské skupiny a jejich členy, kteří ve východní Evropě investovali, včetně Slovenska, Polska, Albánie, Rumunska, Maďarska, ale i Česka. V Praze investovali Pietro Licciardi a Pino Bonavita. Ján Kuciak zjistil, že na Slovensku se uchytila kalábrijská 'Ndrangheta v zemědělství, aby se zmocnila evropských dotací – údajně s tichým souhlasem vlády Roberta Fica.

Zbraně a drogy

První velké obchody italské mafie ve východní Evropě se týkaly zbraní. „Z tisíců pušek bývalé československé armády se zrodila většina italských zločineckých organizací,“ upozorňuje Saviano. Použili je však i vrahové novinářů francouzského časopisu Charlie Hebdo a v pařížském supermarketu v roce 2015.

Italskou mafii zajímaly i drogy. Slovensko v minulosti fungovalo hlavně jako tranzitní země, zejména pro afghánský heroin směřující na Západ. Pak se objevily nízkonákladové letecké společnost, do Bratislavy začali jezdit i mladí turisté a ve městě se rozbujel nelegální obchod. Česko a Slovensko však vždycky byly i územím ruské mafie, dočteme se v deníku La Repubblica.

Poprava Jána Kuciaka připisovaná ‘Ndranghetě je bezprecedentní, protože kalábrijské zločinecké organizace se v minulosti útokům na novináře vyhýbaly. Způsob vraždy však podle Saviana ukazuje spíš na nějakého pachatele slovanského původu, protože Kuciakova přítelkyně byla střelena zezadu do hlavy. Mafiánská poprava se prý ale obvykle provádí na ulici, aby ji vidělo co nejvíce lidí.

Rychlá akce

Pokud by vyšetřování potvrdilo, že šlo skutečně o práci 'Ndranghety, znamenalo by to, že organizace chtěla zasáhnout rychle, aby zablokovala šíření informací – na zdiskreditování Kuciaka nebyl čas. Když se mafie takto zachová, ví, že za to zaplatí vysokou cenu i v oblasti podnikání.

Ján Kuciak je už druhý novinář, který byl v posledních měsících v Evropě zavražděn, připomíná Saviano maltskou kolegyni Daphne Caruanovou Galiciovou. „Teď všichni Jána oplakávají, ale když jsou novináři naživu, nikdo neudělá nic proto, aby je podpořil; jen se ocitají v izolaci a jsou uráženi a odsuzováni, že někoho údajně očerňují. Dokonce i v Evropě, stejně jako v Latinské Americe, je jediným novinářem, jemuž se dostane podpory, mrtvý novinář,“ uzavírá Roberto Saviano v článku pro deník La Repubblica.