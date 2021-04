Italská mafie využívá turistický byznys. Legalizuje díky němu miliardy eur z nezákonných příjmů

Italská mafie v čím dál větší míře proniká do turistického sektoru. Letos z něj podle odhadu získá asi 2,2 miliardy eur, tedy v přepočtu 57 miliard korun. Vyplývá to ze studie výzkumného ústavu Demoskopika, podle níž budou chtít zločinecké organizace svůj vliv rozšířit a do jejich rukou můžou padnout tisíce podniků, které kvůli dopadům pandemie covidu-19 bojují o přežití.

