Odliv Italů a příliv uprchlíků. Snížit migraci Meloniová nezvládla, před eurovolbami mění strategii

Italská premiérka Giorgia Meloniová před dvěma lety vyhrála parlamentní volby se slibem, že sníží migraci. Tento slib nedodržela. Loni do Itálie přicestovalo skoro 156 tisíc lidí – tedy zhruba o 50 tisíc víc než předcházející rok. Meloniová před eurovolbami mění strategii a místo migračních kvót, které prosazovaly dřívější italské vlády, podporuje dohody se zeměmi, odkud přistěhovalci přicházejí. EUROSERIÁL Řím 7:00 25. dubna 2024

„Jsem z Burkiny Faso. Teď žiju v oblasti Lazia nedaleko Říma. Do Itálie jsem přijel před osmi měsíci,“ popisuje 24letý Yacoub Dabre. Z Burkiny Faso odešel kvůli válce. Doma nechal rodiče i mladší sestru.

Yacoub má za sebou strastiplnou cestu, během které mu šlo několikrát o život. Nejdřív cestoval do Nigeru a potom přešel Saharu. „Potkali jsme ozbrojence, kteří nás přepadli a vzali nám naše zásoby – chleba i vodu. Měli jsme před sebou ještě přes 50 kilometrů. Podařilo se nám dojít až do jedné vesnice v Alžírsku, kde nám dali najíst a napít. Díky nim jsme přežili,“ vypráví.

Jeho putování ale neskončilo. Z Alžírska ho čekala cesta do Tuniska a pak plavba přes Středozemní moře na italský ostrov Lampedusa. „Pluli jsme na malé dřevěné loďce. Bylo nás 45. Bylo to velmi nebezpečné. Moře bylo rozbouřené. Několik lidí z jiných člunů zemřelo.“

Celá cesta trvala asi dva měsíce. Teď se Yacoub učí italsky. Chce studovat a najít si práci. Proto také vyhledal pomoc neziskové organizace Baobab, která mu v kanceláři v Římě pomohla sepsat životopis v italštině. Stejná organizace ve spolupráci s dalšími skupinami rozdává přistěhovalcům jídlo.

„My přivážíme jídlo ve středu. Jsou tu lidé hlavně z Afriky – z Nigérie, Burkiny Faso, Libye, Súdánu nebo z Eritreje. Na jídlo tu obvykle čeká až 90 lidí. Dnes jich tu je o něco méně, protože je zima,“ popisuje Pietro, dobrovolník s červenou vestou z církevní organizace, který společně se dvěma dobrovolnicemi rozdává jídlo zhruba třiceti migrantům.

„Registrujeme hodně mladých lidí, kteří z vlasti utíkají kvůli válce, terorismu, hladu i klimatickým změnám. Víte, mnoho lidí by rádo zůstalo doma a krmilo svá zvířata, ale už je jednoduše nemají čím krmit kvůli klimatickým změnám nebo kvůli tomu, že velké evropské podniky znečistily ovzduší a kontaminovaly řeky, ze kterých tamní obyvatelé čerpali vodu,“ komentuje Pietro.

Pietro s dalšími dobrovolníky rozdává uprchlíkům jídlo | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Dohody s tranzitními státy

Andrea Costa vede neziskovou organizaci Baobab. Očekává, že s teplejším počasím a s klidnějším mořem počty uprchlíků do Itálie zase porostou.

Zároveň ale podle Costy ze země odcházejí mladí Italové. „Loni odjelo 230 tisíc mladých Italů. Migrujeme stejně jako na začátku 20. století. Itálie skoro zapomněla, že miliony Italů tehdy odjely do celého světa – do Spojených států, Německa nebo Francie,“ říká.

V Itálii kvůli emigraci chybí nekvalifikovaní i kvalifikovaní pracovníci – inženýři, matematici i programátoři. Vláda proto plánuje do příštího roku vydat 450 tisíc povolení k pobytu.

Nelegální migraci chce premiérka Giorgia Meloniová řešit prostřednictvím širší spolupráce s tranzitními zeměmi nebo se zeměmi původu migrantů. Dohody uzavřela například s Albánií nebo s Tuniskem. Meloniová stála také u zrodu unijní dohody s Egyptem, která počítá s více než sedmi miliardami eur ekonomické pomoci.

„Pět miliard z tohoto balíku jsou půjčky. Přímo na řešení migrace má Egypt pouze 200 milionů eur. Proklamace se ale v politice počítají,“ popisuje bývalý italský eurokomisař Ferdinando Nelli Feroci. Upozorňuje zároveň, že Meloniovou v této iniciativě řešení nelegální migrace výrazně podpořila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Obě ženy si rozumí a pojí je úzké pouto.

Bývalý italský eurokomisař Ferdinando Nelli Feroci | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Meloniová před volbami do Evropského parlamentu čelí dilematu, jestli von der Leyenovou v čele komise podpoří i v dalším funkčním období a tím prohloubí názorový rozkol v koalici. Její koaliční partner Matteo Salvini totiž současnou šéfku Evropské komise hlasitě kritizuje.

Meloniová a její Bratři Itálie ale mají silnější pozici a patří mezi favority hlasování do Evropského parlamentu. Podle průzkumu pro televizi Sky by Bratry Itálie volila necelá třetina dotázaných, zatímco Ligu by podpořilo jen něco málo přes sedm procent lidí. To je velký propad, protože Liga před pěti lety eurovolby v Itálii vyhrála se ziskem více než 30 procent hlasů.

