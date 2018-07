Italský ministr vnitra pohrozil, že zavře přístavy i pro část lodí dvou misí EU

Italský ministr vnitra Matteo Salvini žádá, aby se změnil způsob fungování námořních misí Evropské unie, které ve Středozemním moři zachraňují migranty směřující do Evropy. Lodě by podle něj měly zachráněné vozit i jinam než do Itálie. Pohrozil dokonce uzavřením italských přístavů pro lodě unijních misí Themis a Sophia. Salvini už dříve nařídil nepouštět do přístavů plavidla humanitárních organizací.

Řím 21:46 9. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít