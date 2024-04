Milán chce zakázat prodej jídla po půlnoci. ‚Zmrzlina po půlnoci je italská tradice,‘ protestují podnikatelé

Milánská radnice navrhla zákaz prodeje jídla s sebou po půlnoci. Chce tak omezit hluk v ulicích. Návrh kritizují prodejci i někteří spotřebitelé. Omezení by se totiž týkalo také zmrzliny. A lízat ji v létě po půlnoci v ulicích je v Miláně tradice a součást kultury. Milán 18:43 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákaz by měl platit od 17. května do 4. listopadu a týká se dvanácti milánských částí zejména v centru (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zákaz by měl platit od 17. května do 4. listopadu a týká se dvanácti milánských částí zejména v centru, včetně tříd Corso Como a Corso Garibaldi. Starosta města Giuseppe Sala totiž tvrdí, že obdržel již stovky stížností lidí, kteří v oblastech bydlí a kvůli hluku se nemohou pořádně vyspat.

Podle návrhu by tak ve stanovené době měly restaurace uzavřít venkovní zahrádky o půl jedné v noci, o víkendech a svátcích o hodinu později. Pro pouliční stánky radnice podle rakouské agentury APA stanovila zavírací hodinu na dvanáctou hodinu.

O návrhu informoval náměstek milánského starosty Marco Granelli, který zodpovídá za veřejnou bezpečnost. V praxi by to bylo tak, že od půlnoci až do šesti do rána by se neprodávaly nápoje ani jídlo s sebou včetně vody, pizzy a zmrzliny. A právě zmrzlina je podle odpůrců vyhlášky jaksi přes čáru.

Večeře, procházka a zmrzlina

Zákaz kritizuje například milánská pobočka Asociace italských podnikatelů Confcommercio. Její šéf Marco Barbieri v rozhovoru pro britský deník Observer poukázal na to, že dát si v ulicích po horkém dni zmrzlinu je tradice a zvyk italských rodin – jít v létě po večeři na procházku a na zmrzlinu. A přestože obyvatele čtvrtí chápe, zákaz podle něj lidi z ulic nevyžene. Naopak bude mít velký dopad na obyvatele, turisty a podnikatele.

Návrh vyhlášky kritizuje také italská asociace hotelů a restaurací Fipe. Předseda Lino Stoppani v rozhovoru pro italský deník Il Messagero upozornil, že omezení nic nevyřeší a pouze poškodí prodejce.

Výzvy kritiků na radnici ale příliš nerezonovaly. Starosta Sala se stále ohání „stovkami stížností na hluk nočních ulic“ a říká, že vyhláška nemění vesmírné zákony, ale pouze zavádí mírná omezení. Podnikatelé mají nicméně do 3. května čas na připomínky. A starosta ujišťuje, že je radnice ochotná udělat případně u zmrzliny výjimku.

Milán už podobný spor zažil, a sice před jedenácti lety. To se úřady pokusily zakázat konzumaci zmrzliny v ulicích jen ve čtyřech částech města. V tu chvíli začala „válka o kornoutky“ a protestní akce hnutí s názvem „Occupy Gelato.“ Demonstrovaly stovky lidí a tehdejší starosta Giuliano Pisapia nakonec ustoupil, uznal chybu a prohlásil, že lidé si přece mohou dávat zmrzlinu ve dne v noci a kdekoli chtějí.