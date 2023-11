Italský ministr nestíhal slavnostní otevření parku, zastavil svůj vlak a pokračoval autem

Italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida nechal zastavit zpožděný vysokorychlostní vlak, kterým cestoval na slavnostní otevření parku na předměstí Neapole. Následně vystoupil a cestu dokončil autem. Později byl obviněn z toho, že se k železniční dopravě chová jako ke svému „osobnímu luxusnímu vozu“, napsal list The Guardian. Řím 14:23 23. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida požádal provozovatele vlaku, aby zasáhl a mimořádně zastavil | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Pravicový politik Francesco Lollobrigida, švagr italské premiérky Giorgii Meloniové, mířil do Caivana na předměstí Neapole, aby zde slavnostně otevřel městský park. V Římě nastoupil do vysokorychlostního vlaku, který měl již téměř dvouhodinové zpoždění. Při cestě na jih se vlak ještě více opozdil kvůli závadě na vysokorychlostní trati. Zprávu přinesl deník The Guardian.

Podle listu Il Fatto Quotidiano se Lollobrigida obával, že zmešká slavnostní otevření, a požádal provozovatele vlaku, společnost Trenitalia, aby zasáhla a povolila mu „mimořádnou zastávku“ v Ciampinu, které se nachází jen pár kilometrů za Římem. Na ministra a jeho doprovod zde údajně čekalo vládní auto, které jej odvezlo až do Caivana, aby bylo zajištěno, že na slavnost dorazí včas.

Ministr zemědělství Lollobrigida se k události vyjádřil ve středu: „Zeptal jsem se, zda je možné vystoupit na nějaké ze zastávek. Vlak tedy zastavil v Ciampinu, kde mohli všichni cestující mimořádně vystoupit.“ Sama společnost Trenitalia k případů uvedla: „Vlak zastavil na nádraží Ciampino, kde vystoupili členové vlády, aby mohli splnit závazky plynoucí z jejich funkce."

Incident kritizovala zejména italská opozice, předseda strany Italia Viva a bývalý italský premiér Matteo Renzi označil Lollobrigidův čin za „bezprecedentní zneužití moci“. Pokud se zprávy prokážou jako pravdivé, měl by Lollobrigida podle Renziho odstoupit.

Angelo Bonelli, jeden z lídrů italské strany Zelená Evropa, prohlásil, že je namístě zjistit, zda Lollobrigida zneužil svůj úřad. Riccardo Magi, lídr strany More Europe, uvedl: „Pokud je pravda, že Lollobrigida nechal zastavit vlak kvůli vlastnímu pohodlí, pak to musí v parlamentu vysvětlit.“

Andrea Casu ze středolevé Demokratické strany incident odsoudil jako akt „neospravedlnitelné arogance“ a zdůraznil frustraci ostatních cestujících, kteří se také potýkali se zpožděním. „Ministr Lollobrigida si přece nemůže dělat z italských vlaků svůj osobní luxusní vůz,“ řekl Casu novinářům.

„Lollobrigidova mimořádná zastávka v Ciampinu je fackou všem občanům, kteří jeli stejným zpožděným vlakem a všem lidem, kteří se denně potýkají s přerušením provozu, způsobeným nedostatkem finančních prostředků v dopravě, která je v gesci vlády Giorgii Meloniové. Okamžitě předložíme parlamentu podnět k vyšetření této otřesné situace, aby co nejdříve došlo k jejímu objasnění,“ dodal.

Ministrova strana Bratři Itálie označila kritiku na adresu Lollobrigidy za „ostudnou“ a „nepřijatelnou“ a uvedla, že chtěl pouze dostát důležitého závazku. Vláda se podle strany snaží vyčistit kriminalitou prolezlé Caivano a Lollobrigida podle strany podnikl kroky, aby se včas dostal na slavnostní otevření tamního parku, aniž by jakkoli omezil ostatní cestující.