Počet obětí padlého janovského mostu nemusí být konečný. Hasiči pátrají po dalších

Hasiči v Janově se stále nedostali ke všem zavaleným autům, která zůstala pod sutinami části dálničního mostu. Podle zpřesněné bilance policie z čtvrtečního rána při neštěstí zahynulo 38 lidí, podle listu La Stampa ale panují obavy, že v troskách by mohly být ještě desítky dalších. Šéf Hnutí pěti hvězd a vicepremiér Luigi Di Maio zopakoval, že pokud soukromí správci silnic neodvádějí svou práci pořádně, pak správu silniční sítě převezme stát. Janov 12:42 16. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trosky zříceného mostu v Janově | Foto: Italian Firefighters Press Office | Zdroj: Reuters

„V noci na dnešek (čtvrtek, pozn. red) jsme neměli štěstí, nikoho jsme nenašli,“ řekl Emanuele Gissi, který na místě řídí práce hasičů. „Hledáme v dutinách, kde by mohli být lidé, ať už živí, nebo mrtví,“ dodal.

Jeden z pilířů janovského mostu se naklání a hrozí, že spadne. Hasiči přerušili pátrací akce Číst článek

Záchranáři nevylučují, že ještě naleznou nějaké přeživší. Státní pohřeb obětí se bude konat v sobotu.

„Velké kusy betonu, které z mostní konstrukce spadly, se snažíme rozřezat, potom je odstraní jeřáby. Následně vyšleme pátrací psy a pokud příznivě zareagují, vyšleme za nimi personál,“ řekl Gissi. „Je to nebezpečná práce, protože ty trosky jsou nestabilní, stejně jako zbytek mostní konstrukce, která dosud stojí,“ řekl také.

Prefektura dostala mnoho zpráv o pohřešovaných osobách, „není ale snadné rozlišit, zda někdo nezvedá telefon, protože už je na dovolené na druhém konci světa, anebo bohužel dole (pod sutinami)“, řekl italský ministr vnitra Matteo Salvini.

„Bilance obětí je citelně vyšší než udávaná čísla. Definitivní bilance bude poskytnuta, až bude ten počet jistý,“ řekl ve středu guvernér Ligurie Giovanni Toti, když s italským premiérem Giuseppem Contem navštívil jednu z janovských nemocnic.

Lidé v Janově sledují práci záchranářů | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

Most „se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože nebyla provedena údržba“, řekl Di Maio už ve středu. „Ti, kteří nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l'Italia,“ dodal. Jmenovaná společnost patří do skupiny Atlantia. Ve čtvrtek vicepremiér dodal, že vlastníci měli více investovat do bezpečnosti a nestarat se tolik o dividendy.

Nad záchranáři stále běží motor zeleného nákladního auta, které zastavilo jen několik metrů od propasti a stalo se ikonou janovského neštěstí. Jeho řidič v panice utekl pěšky zpět do tunelu, z kterého autem přijel. Vůz má zapnutá světla i stěrače a dostatek paliva na několik dní, řekl zaměstnavatel řidiče.

Zbytek janovského mostu | Foto: Stefano Rellandini | Zdroj: Reuters