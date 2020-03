V Itálii od soboty platí zákaz venkovních aktivit. Policie důkladněji kontroluje dodržování opatření

Itálie začíná ještě mnohem důsledněji kontrolovat dodržování všech karanténních opatření zavedených kvůli šíření koronaviru, k nimž od soboty přibyl i zákaz venkovních rekreačních aktivit. V ulicích hlídkují desetitisíce policistů, v Římě vztyčili zátarasy na hlavních dopravních tepnách a zastavují řidiče v autech, některá města se snaží neukázněné občany monitorovat i pomocí dronů. Řím 22:51 21. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italská policie kontroluje občany na veřejných místech | Foto: Daniele Mascolo | Zdroj: Reuters

„Na hlavních silnicích ven z města budou posílené hlídky. Tato omezení jsou nutná, protože tu stále máme lidi, kteří pravidla karantény nedodržují,“ uvedla římská starostka Virginia Raggiová.

Podle ní budou kontroly o víkendu ještě pečlivější než během pracovního týdne, protože řada Italů nejspíš bude chtít využít pěkného počasí a vycestovat k moři. To ale podle vládních nařízení není možné, lidé mají vycházet z bydliště jen kvůli cestě za prací, na nákupy či k lékaři.

V Itálii za den přibylo 627 mrtvých, počet nakažených koronavirem v zemi přesáhl 47 tisíc Číst článek

V případě, že někdo potřebuje zdravotní procházku, vyvenčit psa nebo vyjít na čerstvý vzduch s dětmi, musí se nyní pohybovat v bezprostřední blízkosti svého domu či bytu a nepřesouvat se do vzdálenějších míst. Uzavřené jsou všechny parky i veřejné zahrady, hromadné sportovní aktivity jsou zakázané.

Počet kontrolovaných lidí se za poslední týden denně zvyšuje, v pondělí policisté prověřili 173 tisíc osob, v úterý 187 tisíc, ve středu 200 tisíc a ve čtvrtek ještě o něco více.

Nejkritičtější sever

Na disciplínu občanů apelují zejména politici na severu Itálie, kde je nyní situace nejkritičtější. Například v Lombardii už se koronavirem nakazilo přes 22 tisíc lidí a jen za poslední den do pátečního večera tam zemřelo 380 pacientů.

Úřady se obávají zejména toho, aby pandemie ve velkém nezasáhla Milán, který má 1,4 milionu obyvatel a kde by mohla způsobit kolaps. Podle tamního starosty Giuseppeho Saly by takový vývoj znamenal „katastrofu pro zdravotní systém“.

Mrtvé už ani nepočítáme, jsme na pokraji sil, zní z Itálie. V zemi chybí lékaři, řada z nich se nakazila Číst článek

Šéf infekčního oddělení milánské nemocnice Sacco Massimo Gallo se ale domnívá, že katastrofa je nejspíš už nevyhnutelná. Opatření, která dosud vláda přijala, jsou podle něj nedostatečná a počet nakažených je prý ještě mnohem vyšší, než uvádějí oficiální statistiky.

Asi nejhůře je na tom v tuto chvíli lombardské město Bergamo, kde bylo potvrzeno přes 5000 případů nákazy a kde denně umírají desítky lidí. Stejně jako v pátek i v sobotu musely do města přijet vojenské transportéry, aby odvezly desítky rakví s mrtvými.

Pohřební služby totiž nestíhají a kapacitně nestačí ani zdejší krematorium. Jen v pátek v Bergamu zemřelo 88 lidí infikovaných koronavirem, celkem tak město se 120 tisíc obyvateli hlásí už přes 500 obětí.

Podobně tragická bilance je i v Cremoně, kde se nakazilo přes 2000 lidí. Britská televize Sky News odvysílala reportáž z tamní nemocnice, která už má přeplněné márnice, a rakve s mrtvými tak odváží i do místní kaple.

„Zkuste zastavit, izolujte lidi, zabraňte jim se stýkat, protože jinak ta situace je jako cunami, když to začne růst... a pak to bouchne,“ řekla reportérům lékařka z jednotky intenzivní péče Emanuela Catenacciová. „Nemyslete si, že se to děje tady, může se to stát i kdekoli jinde – a stane se to, pokud neuděláte nic proto, abyste to zastavili,“ dodala.

NYC may be matching Italy in #coronavirus infection rates, but we’re also matching them in balcony entertainment! pic.twitter.com/SiXdJwhyug — Andy Green (@andymgreen) March 21, 2020