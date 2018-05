Povolební jednání v Itálii znovu zkrachovala. Prezident mluví o 'neutrální' vládě a předčasných volbách

Po celodenních rokováních to podle agentury ANSA v pondělí oznámil prezident Sergio Mattarella, který naznačil vytvoření „neutrálního“ kabinetu, jenž by zemi přivedl k předčasným volbám.

Podle šéfa státu by takováto vláda měla zemi řídit do konce roku. Přitom by odstoupila, pokud by politické strany dospěly k dohodě, což však doposud nebylo možné vzhledem k patovému výsledku březnových voleb.

„Jestliže strany (v nadcházejících měsících) nedosáhnou žádné dohody, měla by neutrální vláda ukončit svou práci v závěru prosince a okamžitě poté směřovat k volbám,“ prohlásil Mattarella podle agentury ANSA.