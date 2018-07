Italský premiér Conte pozval Babiše do Říma. Chce s ním jednat o migrační politice

Italský premiér Giuseppe Conte chce s českým předsedou vlády mluvit o migraci. Andreje Babiše (ANO) proto zve do Říma. Informovala o tom agentura ANSA. Italský premiér o víkendu požádal unijní země o pomoc s přijetím několika stovek migrantů. Babiš to ale odmítl. Řím/Praha 10:33 18. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho italský protějšek Giuseppe Conte | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters, Český rozhlas

Giuseppe Conte podle agentury ANSA napsal Babišovi otevřený dopis. V něm mimo jiné zdůrazňuje, že nikdo nemůže zvládnout migraci sám, a že uprchlíci, kteří vstoupí do jakékoliv evropské země, vstupují zároveň do Evropy.

Italský předseda vlády už o víkendu žádal unijní země o pomoc se 450 migranty zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi. Některé státy mu vyhověly. Jde o celkem pět zemí -Španělsko, Portugalsko, Francie, Malta, Německo. Každá ze zemí slíbila přijmout 50 běženců. Německo a Itálie se dohodly, že s ohledem na současná jednání o intenzivnější bilaterální spolupráci v azylové politice je Německo v tomto případě ochotné přijmout 50 lidí.

Český premiér ale stejně jako například maďarský předseda vlády Viktor Orbán to ale odmítl. Babiš to zdůvodňoval tím, že Evropa musí vyslat jasný signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém imigrace jenom zhoršuje. Doslova uvedl, že takový přístup je cestou do pekel, že to jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy.

Právě na toto slovo italský premiér Giuseppe Conte ve svém dopise reagoval. Andreji Babišovi napsal, že to není cesta do pekel, ale že jsme si zvolili cestu legality a společné odpovědnosti.

Loď s migranty

Rybářskou loď s migranty vyslali pašeráci z Libye nejspíš v pátek. Plavidlo doplulo až k malému ostrovu Linosa u Sicílie a tam migranty o víkendu převzaly lodě Frontexu a italské pobřežní stráže. Potom je odvezly do vod nedaleko sicilského přístavu Pozzallo. Na pobřeží se postupně dostaly nejdřív ženy a děti.

Italská média včetně veřejnoprávní televize RAI informovala o tom, že mezi uprchlíky je řada podvyživených lidí. Itálie vedla spor o přijetí těchto lidí s Maltou, která argumentovala tím, že loď je mnohem blíž k italskému ostrovu Lampedusa, a proto by je měla přijmout právě Itálie. Italská vláda už povolila uprchlíkům vylodit se na Sicílii.

Změna migrační politiky

S novou italskou vládou se zásadním způsobem změnila migrační politika. Italský ministr vnitra Matteo Salvini několikrát zdůraznil, že vstřícná přijímací politika skončila a že Itálie už nebude přijímat další migranty.

Salvini razí i velmi striktní přístup k lodím různých nevládních organizací, které vyzvedávají uprchlíky ve Středozemním moři. V úterý na twitteru napsal, že italská vláda odmítla přijmout další dvě lodě španělských nevládních organizací, které na palubě převážely migranty. Italský ministr vnitra zároveň zdůraznil, že pro tyto lodě uzavřel italské přístavy.

Italskou migrační politiku nedávno na BBC vysvětloval i náměstek na ministerstvu zahraničí Manlio di Stefano. Takto reagoval na dotaz moderátora ohledně vyjednávání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. „Myslím si, že Angele Markelová pochopila, že tohle je zásadní problém Evropy. Buď se jí ho podaří vyřešit, nebo se zhroutí. Myslím, že i visegrádské země to musí pochopit. Mají díky Evropské unii spoustu práv, čas od času je ale musí splatit,“ citoval di Stefana Radiožurnál.