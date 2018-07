Salvini vs. Saviano: politik žaluje slavného novináře, který ho nazval ‚ministrem podsvětí‘

Roberto Saviano proslul rozkrytím praktik zločinecké sítě Camorra i tím, že kvůli tomu žije pod policejní ochranou. Teď tepe do nového ministra vnitra a Matteovi Salvinimu se to pranic nelíbí. Nejprve uvedl, že italské úřady zváží, zda Savianovi ochranu neodebrat. Novinář ho poté prohlásil za „ministra podsvětí“ a „šaška“, načež Salvini oznámil, že na novináře podal žalobu pro pomluvu. Zveřejnil to ve čtvrtek na twitteru. Řím 12:30 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roberto Saviano (vlevo) se hlasitou kritikou nového ministra vnitra netají. Matteo Salvini (vpravo) teď žurnalistu chce hnát k soudu. | Foto: Gustau Nacarino, Lisi Niesner / Koláž iROZHLAS | Zdroj: Reuters

„Podal jsem na Saviana žalobu, jak jsem slíbil. Přijmu jakoukoli kritiku, ale nikomu nedovolím, aby o mně říkal, že pomáhám mafii,“ napsal Matteo Salvini ve čtvrtek na svém twitteru.

Předseda krajně pravicové Ligy vede italské ministerstvo vnitra od letošního června, kdy jeho strana sestavila vládní koalici s vítězem březnových parlamentních voleb, Hnutím pěti hvězd. Kromě četných zastánců má Salvini i řadu odpůrců, kteří mu kromě jiného vyčítají tvrdou protiimigrační politiku.

Mezi nimi je i Roberto Saviano – viz nejnověji jeho tweet z tohoto týdne, kdy zveřejnil snímek utonulé ženy a dítěte ve vlnách Středozemního moře a přidal komentář, „kolik potěšení“ asi fotka způsobila ministrovi vnitra. „Nenávist, kterou zaséváte, vás svrhne,“ vzkázal Salvinimu.

Ministro della Mala Vita, sui morti in mare parla di “bugie e insulti”, ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà - lei direbbe “da padre”- veder morire bimbi innocenti in mare? @matteosalvinimi, Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà pic.twitter.com/z6PfhVJq8Y — Roberto Saviano (@robertosaviano) 17. července 2018

Saviano žije už dvanáct let pod policejní ochranou. Italský stát ji známému investigativnímu novináři přiznal poté, co žurnalistovi kvůli jeho knize o kampánské Cammoře vyhrožovali smrtí.

Ten samý stát by mu ji teď podle Salviniho mohl odejmout. „Příslušné úřady zhodnotí, jestli mu něco hrozí, zčásti proto, že se mi zdá, že tráví dost času v zahraničí. Zhodnotí, jak jsou vynakládány peníze italských daňových poplatníků,“ prohlásil ministr vnitra pro stanici RAI. Míní, že je třeba prověřit všechny případy policejní ochrany, nejen tu Savianovu.

'Myslíš, že mi naženeš strach?'

Roberto Saviano na oplátku naznačil, že by Salvinimu slušela větší ráznost tváří v tvář italskému organizovanému zločinu. "Ochranku jsem dostal, když mi bylo 26 let. Myslíš si snad, že mi naženeš strach, že mě můžeš ohrozit? Během těch let let jsem byl pod ohromným tlakem, ze strany klanu Casalesi (z neapolské Camorry) a ze strany mexické narkomafie. Mám větší strach takhle žít, než takhle zemřít. A ty si myslíš, že bys mi skutečně mohl nahnat strach? Šašku!" říká Saviano ve videu, které zveřejnil koncem června.

"Salvini za nepřátele považuje imigranty. Za nepřátele má Italy z jihu země. Ty nejprve urážel, ale pak je při volbách prosil o hlasy. Za nepřátele považuje Romy. (...) Jsem rád, že i já patřím mezi jeho nepřátele," pokračoval.

Kokain, obchod s lidmi, praní špinavých peněz. 'Ndranghetu u nás může leccos zajímat, říká expert Číst článek

"Salvini byl zvolen v Kalábrii na politickém shromáždění ve městě Rosarno. V prvních řadách tehdy stáli lidé z rodiny Pesce, která tradičně patří k 'Ndranghetě a je navázaná na rodinu Belloco, mocnou organizaci obchodující s drogami. (Salvini) přitom neřekl ani slovo. Ten zbabělec neřekl ani slovo o tom, že je proti 'Ndranghetě. Řekl, že Rosarno zná celý svět kvůli slumům a ty prý jsou hlavním problémem města. A přitom je to už celá desetiletí bašta 'Ndranghety. Tak to je Matteo Salvini," připomněl Saviano politické začátky nynějšího ministra vnitra.

"Na vazby mezi Ligou severu a 'Ndranghety si (Salvini) nepamatuje. Nepamatuje si praní špinavých peněz prostřednictvím 'Ndranghety a Ligy severu. A najednou Salvini mluví o penězích. Italové by prý měli vědět, jak se s jejich penězi nakládá. Salvini nám neřekl, kam se podělo těch 50 milionů státních příspěvků na volební náklady, které Liga severu zpronevěřila. Ať nejprve Salviniho Liga tyto peníze vrátí, a teprve pak může ministr mluvit o tom, že Italové mají vědět, jak se s jejich penězi zachází," uzavřel Saviano.

Zakladatel Ligy severu Umberto Bossi byl loni odsouzen ke dvěma a půl letům vězení za zpronevěru více než 56 milionů eur (přibližně 1,44 miliardy Kč) ze státní pokladny. Pod jeho vedením Liga severu volala po odtržení Padánie a metropoli označovala jako "zlodějský Řím". Bossi byl ale roku 2012 obviněn z korupce a vedení převzal postupně Salvini.