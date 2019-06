Loď Sea-Watch s 42 migranty na palubě porušila blokádu Itálie. Organizace tvrdí, že jde o nutnost

Humanitární loď Sea-Watch 3 s 42 migranty na palubě, která ve středu porušila italskou blokádu, stále kotví u přístavu ostrova Lampedusa. Běženci jsou na palubě už 14 dní. Kapitánce lodi plující pod nizozemskou vlajkou hrozí podle nového italského bezpečnostního zákona pokuta až 50 tisíc eur (1,27 milionu korun). Informoval o tom list La Repubblica. Řím/Štrasburk 9:27 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Humanitární loď Sea-Watch 3 s 42 migranty na palubě se rozhodla porušit blokádu Itálie a u ostrova Lampedusa vplula ve středu v 13.50 SELČ do italských teritoriálních vod | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

Loď valnou část cesty doprovázelo plavidlo italské policie. Humanitární loď její výzvu, ať zastaví, ignorovala. Ruben Neugebauer, mluvčí německé neziskové organizace Sea-Watch uvedl, že se nyní čeká na krok italských úřadů.

Vydaní napospas válce a pašerákům. V Libyi migranti prožívají peklo, ale stále se snaží doplout do Evropy Číst článek

Policisté později vstoupili na palubu Sea-Watch 3, zkontrolovali dokumenty lodi a posádky a čekají na instrukce svých nadřízených, informovala kapitánka lodi Carola Racketeová. Podle agentury ANSA loď k břehu přirazila po 20.30 SELČ, kdy odplul pravidelný trajekt na Sicílii.

„Už toho bylo dost. Vstupujeme (do italských teritoriálních vod), ale nikoli z důvodu provokace, ale z nutnosti, kvůli odpovědnosti (za migranty na palubě),“ oznámila organizace Sea-Watch, která plavidlo provozuje.

Rozhodnutí soudu

„Kvůli politickým hrám ohrožují životy migrantů. Použijeme všechny nezbytné zákonné způsoby, abychom tomuto porušení zákona zabránili,“ reagoval italský ministr vnitra Matteo Salvini, šéf krajně pravicové Ligy, který ve vládě tvrdou protiimigrační agendu, včetně nového bezpečnostního zákona, prosadil. Salvini v prvním, impulzivním vyjádření nevážil slova a mluvil vulgárně.

„Rozhodla jsem se vplout do přístavu Lampedusa. Vím, co riskuju, ale 42 ztroskotaných na palubě je unavených. Dopravím je do bezpečí,“ napsala na twitteru 31letá kapitánka.

Situaci na lodi podle ní vyostřilo úterní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, podle kterého Itálie není povinna nechat migranty vylodit, ale musí jim pomoci na moři.

Štrasburský soud svůj verdikt zdůvodnil tím, že na lodi už není nikdo z kategorie ohrožených osob, a proto nemůže vydat předběžné opatření.

„Neexistují závažné a urgentní důvody, které by vyžadovaly přijetí okamžitého předběžného opatření,“ uvedl mimo jiné soud. Dodal, že Itálie už povolila vystoupit z této lodě 11 lidem v ohrožení. Soud v úterý ale vyzval italské úřady, aby poskytly potřebnou péči migrantům na lodi, kteří ji potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu či věku.

Live: #SeaWatch3 hat angehalten vor Lampedusa. Guardia Finanza (Zoll) & Guardia Costiera (Küstenwache) sind vor Ort.



Wahrscheinliches Szenario: SW3 wird zur Beweissicherung beschlagnahmt, alle werden von Bord an Land gebracht, Ermittlungen beginnen.https://t.co/ZwIGZRmhI0 — Anett Selle (@anettselle) June 26, 2019

Výzva neziskových organizací

Podobný případ řešil evropský soud například letos v lednu, kdy žádost organizace Sea Watch o vylodění 47 afrických migrantů rovněž zamítl. I tehdy vyzval Itálii, aby běžencům na lodi poskytla co nejrychleji lékařskou a další základní pomoc.

Běženci se dostali na pevninu tehdy skoro po dvou týdnech, když se podařilo vyjednat, že si je rozdělí Itálie a několik dalších evropských zemí.

Migranty z lodě u Malty přijmou i Lucembursko a Portugalsko. Na svůj osud stále čekají desítky lidí Číst článek

Loď Sea Watch 3, která pluje pod nizozemskou vlajkou, nalodila 53 migrantů 12. června u libyjských břehů a od té doby krouží v mezinárodních vodách u italského ostrova Lampedusa, protože místní úřady jí nedovolily vplout do italských vod.

Podle nového italského zákona za porušení tohoto zákazu hrozí vysoká pokuta. Vstup na pevninu povolila Itálie pouze deseti dětem a těhotným ženám (15. června) a jednomu nemocnému (22. června).

Zástupci organizace Sea Watch v úterý televizi Euronews sdělili, že na palubě je 42 lidí, včetně tří nezletilých, z nichž nejmladšímu je 12 let.

Italskou vládu tento týden vyzvaly i čtyři desítky neziskových organizací z Evropy, aby nechala migranty z lodě Sea Watch 3 vystoupit na italském území. Německá kapitánka Carola Racketeová v úterý italským médiím řekla, že zvažuje zakotvit u italských břehů i přes hrozbu sankcí, protože situace na palubě je podle ní už neudržitelná.