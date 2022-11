Záchranáři na italské Ischii našli osmou oběť sesuvů. V oblasti pátrají hasiči, potápěči i bezpilotní letouny

Prudké deště v sobotu ráno vyvolaly na Ischii sesuvy půdy. Proud bahna smetl v obci Casamicciola deset domů, v moři pak skončily desítky zaparkovaných aut a mikrobusů.

Italská vláda v regionu vyhlásila na rok nouzový stav a uvolnila první část okamžité pomoci ve výši dvou milionů eur (49 milionů korun).

Experts and activists said the construction of illegal buildings increased the risks from natural disasters on the Italian island of Ischia as the death toll from a landslide caused by torrential rain rose to eight, including a baby https://t.co/Zb22naC42v pic.twitter.com/Ho7HcK6Sxk