Italská premiérka trpí ‚Putinova přítele‘ Berlusconiho a žehlí jeho výroky. Jeho vliv už je ale malý

Současná vláda v Římě vedená premiérkou Giorgiou Meloniovou stojí na straně Ukrajiny a vojensky i finančně jí pomáhá. A to přesto, že je šéf jedné z vládních stran a expremiér Silvio Berlusconi jedním z nejvěrnějších přátel a politických spojenců Vladimira Putina v Evropě. Přes protichůdné hlasy zevnitř kabinetu se Itálie drží jednotného evropského postupu a Berlusconiho výroky na tom nic nemění. Řím 6:21 28. února 2023

„Italská společnost je jednou z nejvíce proruských v Evropě. I kvůli tomu, že opadla vlna obav z eskalace konfliktu, se ale lidé jako Berlusconi se svými názory ocitají v izolaci. Naopak premiérka Giorgia Meloniová stojí jasně na straně Ukrajiny,“ říká pro iROZHLAS.cz odborník na Itálii Martin Mejstřík z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Berlusconi je ve zvláštní situaci. Jeho strana je součástí vlády, která má úplně jiný kurz než to, co sám říká,“ doplňuje.

Navzdory původním obavám se premiérka Meloniová po necelém půlroku vládnutí ukazuje jako pragmatická politička. V mnohém totiž navazuje na předchozí kabinet národní jednoty Maria Draghiho. Minimálně ve východní otázce, snaží se zemi zbavit závislosti na ruském plynu a dál dodává Ukrajině zbraně.

V pohledu na válečný konflikt a osoby prezidentů Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského ale mezi triem koaličních stran žádný soulad nepanuje. Menší koaliční partneři premiérčiných Bratrů Itálie, Liga Mattea Salviniho i Forza Italia trojnásobného expremiéra Silvia Berlusconiho, dlouhodobě udržovali vstřícné vztahy s Putinem. Obě partaje sice loňskou invazi odsoudily, zároveň ale kritizovaly dodávky zbraní.

Salvini začátkem roku zkritizoval plánovanou účast ukrajinského prezidenta na festivalu Sanremo. Zelenskyj měl na videu vystoupit s krátkým poselstvím. „Sám musí vědět, jestli na to má čas. Je vhodné, aby se festival italské písně míchal s válkou a s mrtvými?“ ptal se nynější vicepremiér a ministr dopravy a infrastruktury. Zelenskyj nakonec nevystoupil a poslal jen dopis.

Putinův přítel

To Berlusconi šel mnohem dál. „Zelenského kroky vedly k devastaci Ukrajiny. Stačilo, aby přestal útočit na autonomní republiky v Donbasu, a k invazi by nedošlo. Kdybych byl premiérem já, nemluvil bych s ním,“ zkritizoval ukrajinského lídra.

Navázal tím na svá neméně kontroverzní vyjádření z loňského podzimu, kdy prohlásil, že byl Putin k válce dotlačen a chtěl jen ukrajinské vedení v Kyjevě nahradit „vládou slušných lidí“.

V době svého premiérství Berlusconi ruského prezidenta hostil i ve své vile na Sardinii a oba dlouhá léta udržují blízký vztah. Natolik blízký, že je v poslední době z opozičních řad označován za Putinova „trojského koně“ na Apeninském poloostrově.

„Berlusconiho postoj k Putinovi je aspoň konzistentní. Je jedním z mála proruských politiků, který názorově zůstal na stejné pozici jako před válkou. Má pocit, že je Putinovým přítelem a že by ho neměl opouštět,“ popisuje Mejstřík a poukazuje přitom na to, že se od Ruska alespoň rétoricky v posledních dnech odvrátilo například francouzské Národní sdružení neúspěšné kandidátky na prezidentku Marine Le Penové.

Přes to všechno ale jasný prim ve vládě hraje premiérka Meloniová, která i přes ambivalentní postoje menších koaličních partnerů drží slovo a Ukrajině pomáhá. „Itálie dnes v podpoře Ukrajiny patří mezi jednu z nejaktivnějších zemí mimo střední a východní Evropu,“ potvrzuje Mejstřík.

‚Trpěný element‘

Záhy po Berlusconiho nejnovějších výrocích navíc premiérka Zelenského osobně navštívila a ujistila jej o trvající podpoře ze strany italské vlády. Slíbila další dodávky systémů protivzdušné obrany. Zároveň ale zmínila, že stíhačky „nejsou na stole“. Právě o ně si ale ukrajinský prezident při nedávných cestách po západní Evropě výslovně řekl.

Meloniová na Ukrajině kromě kyjevského jednání s prezidentem navštívila i města Buča a Irpiň, kde ruská armáda zmasakrovala stovky civilistů.

„Dělá to schválně. Aby mě oslabil v zahraničí,“ řekla premiérka o Berlusconim během cesty. Zelenskyj Berlusconimu vzkázal, že není schopen plně pochopit boj Ukrajinců. „Jeho dům nikdo každý den nebombardoval raketami. Jeho ruský partner mu nepřijel na dvůr v tanku a nezabil jeho příbuzné a přátele,“ řekl a pozval ho, aby se přijel na Ukrajinu osobně podívat.

„Berlusconi vždy v zahraniční politice kladl důraz na personální vazby,“ vysvětluje Mejstřík. „I proto Itálie během jeho vlád ztratila kredit v Evropě. Kvůli tomu, že se například s Angelou Merkelovou nebo Nicolasem Sarkozym neměl rád, se výrazně zhoršily italské vztahy s Německem nebo Francií. Kromě Putina se zase dlouho velmi přátelil s libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím.“

Meloniová se ale v Kyjevě snažila Berlusconiho výroky bagatelizovat upozorněním na to, že poslanci jeho Forza Italia zatím v parlamentu vždy podporovali pomoc pro Ukrajinu.

„Meloniová jeho stranu potřebuje pro většinu v parlamentu, ale i sama Forza Italia je rozštěpená na dvě křídla. Jedním jsou Berlusconiho loajalisté a druzí jsou pragmatici, kteří s premiérkou rádi spolupracují. Díky tomu, že prokázala při vyjednávání pevnou ruku, jsou právě tito pragmatici ministry za Forza Italia,“ vysvětluje Mejstřík.

Sám Berlusconi sice měl zájem o post ministra spravedlnosti, nakonec ale členem vlády není. „Na každodenní politiku má téměř nulový vliv, je mu téměř devadesát let a je už dnes jen jakýmsi trpěným elementem, který říká divné věci,“ říká odborník z Fakulty sociálních věd.

Volby jako katalyzátor sporů?

Pravicovou trojkoalici Bratrů Itálie, Ligy a Forza Italia nedělí jen pohled na konflikt na Ukrajině. Potenciálně by vládu mohla rozkládat i rozdílná podpora jednotlivých partají.

Lize a Forza Italia se nedaří získat zpět voliče, kteří v posledním roce utekli k Bratrům Itálie. Ti naopak dále posilují. V průzkumech mají podporu převyšující 30 %.

Spokojenost italských voličů s novou vládou se mohla poprvé promítnout před dvěma týdny během krajských voleb ve dvou nejlidnatějších regionech – Lombardii na severu země a Latiu v centrální Itálii.

Pravicové strany v nich v součtu dosáhly výrazných zisků. V obou regionech ale především výrazně uspěli premiérčini Bratři Itálie. V Latiu se pravice vrátí k moci po deseti letech.

Ještě zajímavější je dynamika v desetimilionové Lombardii, kde obhájil post guvernéra Attilio Fontana z Ligy, nejvíce zastupitelů ale získali Bratři Itálie. Bohatý region kolem města Milán byl dlouhá léta baštou Ligy a Forza Italia, letošní výsledky tuto tradici narušily a potvrdily stoupající popularitu Bratrů Itálie a jejich jasnou pozici jako lídra italské pravice.

„Jde o významný výsledek, který potvrzuje soudržnost koalice a posiluje vládní činnost,“ řekla k volbám sama premiérka.

Kromě potvrzení pozice Bratrů Itálie jako lídra pravice podle Mejstříka regionální volby potvrdily i to, že jsou Berlusconiho výroky ve veřejném prostoru čím dál tím méně důležité. „Ve volbách vládní strany posílily, jeho výroky je nepoškozují. Takže ho nechávají říkat, co chce. Nemyslím, že to pro koaliční partnery představuje velký politický problém,“ domnívá se.

Meloniové pomáhá i rozdělená opozice. Populistické Hnutí pěti hvězd i středolevicová Demokratická strana soupeří do značné míry mezi sebou. Druhá zmíněná strana navíc po loňských prohraných volbách prochází komplikovaným obdobím výběru nového lídra.

Věčná otázka migrace

Podle Mejstříka zatím vláda nemusela řešit větší domácí problémy, za jejichž případné řešení by mohla od zahraničních partnerů schytat kritiku.

„Doma si vláda popularitu drží, i protože zatím jediným viditelným krokem je zpřísňování postoje k migraci. To je ale Italy přijímáno kladně, protože to je otázka, která italskou politikou rezonuje dlouhá léta,“ popisuje.

V minulém týdnu ovšem došlo u jihoitalských břehů ke ztroskotání lodě s lidmi z Asie a Afriky. Více než 60 jich zemřelo. Premiérka reagovala vyjádřením hluboké lítosti a slibem zastavit nelegální migraci po moři.

„Kdyby nebyla válka na Ukrajině, mohla by Itálie kvůli svému tvrdému potírání migrace čelit na evropské úrovni větší kritice. Zahraniční názor na vládu ale zatím jasně určuje postoj kabinetu k válce na Ukrajině. A v tomto kontextu teď migrace není tolik podstatná,“ uzavírá Mejstřík.