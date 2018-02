Itálii zasypal sníh, zavírají se školy. Nasněžilo i v přímořských letoviscích

Právě v Maceratě na Piazza della Liberta hasiči s velkým ramenem čistí sníh ze střech. „Na střechách je hodně sněhu, který může padat. Teď čistíme střechy v Maceratě, kde je to riziko sesuvů nejvyšší. V nadcházejících dnech by se mělo oteplit. Upozorníme proto vlastníky domů, aby střechy čistily průběžně,“ říká jeden z hasičů Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Itálii letos nasněžilo i v letních turistických střediscích. Reportáž Martina Baluchy

Kvůli sněhu město uzavřelo i školy. „Radnice se rozhodla zavřít všechny školy ve městě, a to minimálně do středy. Pokud bude všechno v pořádku, žáci by se do školy mohli vrátit ve čtvrtek,“ popisuje místní novinář Marco.

Některé oblasti jsou na tom ale podstatně hůř než Macerata. Patří mezi ně města, která v roce 2016 zasáhlo silné zemětřesení. Řada z nich je totiž v horách a teplota tam v noci v těchto dnech klesá až k minus 18 stupňům.

„Ve městě Fiastra jsou lidé, kteří po zemětřesení bydlí v dočasných příbytcích. Některým z nich se rozbily bojlery. Ve městě Castelsantangelo sur Nela byli zase někteří obyvatelé kvůli sněhu dočasně odříznuti,“ vysvětluje novinář Marco.

Husté sněžení v Neapoli: