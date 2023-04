Italie bude mít speciálního zmocněnce pro boj se suchem, mimo jiné bude učit lidi šetřit vodou

Mezi schválenými opatřeními je zvýšení využitelného objemu vody v přehradách či stavba většího počtu nádrží na dešťovou vodu pro zemědělské využití. Zvýšit se má také opětovné využívání vyčištěných odpadních vod nebo výstavba dalších odsolovacích zařízení.

Na základě vládního dekretu má vzniknout kontrolní orgán, který provede inventuru dosavadních opatření spojených se suchem a na různých institucionálních úrovních bude mít za úkol propojit příslušné úřady. Zvláštní komisař pro sucho bude pak tato opatření uvádět do praxe.

V Itálii se pozice zvláštních komisařů často zřizují v mimořádných situacích, například v době pandemie covidu-19.

Problém představuje v Itálii zejména zastaralá vodovodní síť, která v současnosti vykazuje ztráty vody až 50 procent, v roce 2008 přitom ztráty byly asi 40procentní. "Je to plýtvání, které si už nemůžeme dovolit. Itálie trpí cyklickým problémem se suchem už asi 20 let a žádná vláda se zatím neodhodlala jej rázně řešit. My to učiníme tím, že zjednodušujeme postupy u některých strukturálních prací, které jsou bezprostředně důležité," citovala Meloniovou agentura APA.

Ministr životního prostředí a energetické bezpečnosti Gilberto Pichetto Fratin v březnu uvedl, že vláda se chystá vyčlenit na boj se suchem 7,8 miliardy eur (téměř 187 miliard Kč).

Loni v létě postihla Itálii mimořádná sucha, která mimo jiné způsobila velké škody v zemědělství. Hlavně na severu země v povodí největší italské řeky Pád bylo sucho nejhorší za 70 let. Úřady se musely uchýlit k opatřením na úsporu vody ve velkých italských městech a vyhlášení stavu nouze v některých regionech.

I letošní zima byla neobvykle chudá na srážky, v Alpách spadla méně než polovina obvyklého množství sněhu. Panují proto obavy, že tento rok bude z hlediska sucha ještě horší než ten předchozí.