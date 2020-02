Fronty a prázdné police. Italové kvůli koronaviru vykupují obchody, zavírají školy i místní památky

Záběry z twitteru ukazují kupující, kteří si odnášejí vyjma trvanlivých potravin a čisticích prostředků také velké množství ovoce, zeleniny, balené vody či krmiva pro domácí mazlíčky. Podle listu La Repubblica zejí obchody prázdnotou zejména v Modeně, Benátkách či Miláně. Podle BBC je v blízkosti italské obce Codogno v Lombardii otevřen jediný supermarket na 16 tisíc obyvatel.

Italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji, lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Kdo by uzávěru porušil, hrozí mu trestní stíhání. Přísný režim se týká asi 50 000 lidí v 11 obcích a městech zejména v provincii Lodi. Úřady kvůli šíření koronaviru v neděli také předčasně ukončily benátský karneval.

„Od večera plánujeme ukončení karnevalu a zrušení všech sportovních aktivit až do 1. března,“ uvedl pro televizi Sky TG24 prezident Benátska Luca Zaia. Kvůli obavám z nemoci Covid-19 zavírají školy a univerzity, místní památky nebo divadla. Provoz přerušují také některé firmy.

Informace pro Čechy

Na situaci v severní Itálii reaguje také české ministerstvo zahraničních věcí. Černínský palác doporučil Čechům, aby se zasaženým oblastem vyhnulo. „Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru v severní Itálii upozorňujeme, že v případě nepříznivého vývoje situace v místě pobytu se návštěvníci mohou ocitnout v případné 14denní karanténě,“ uvedlo ministerstvo na svém webu. Zároveň nabádá ke sledování dopravní situace, jelikož některá opatření místních samospráv mohou narušit silniční i vlakovou dopravu.

Another video from Milan, Italy. Supermarkets getting empty #coronavirus pic.twitter.com/vvCYyUMQsT — Coronavirus Breaking News (@QuakeFury) February 24, 2020

„Obecně je třeba striktně dodržovat základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů,“ dodal resort.

