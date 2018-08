Pokud si EU nepřerozdělí migranty z lodi Diciotti, nepřispějeme do unijní kasy, pohrozila Itálie

Vicepremiér Luigi Di Maio pohrozil, že Itálie přestane přispívat do unijní pokladny, pokud se Evropská unie do pátku nepřičiní o to, aby se migranti z lodi Diciotti přerozdělili. Loď italské pobřežní stráže kotví třetí den u Sicílie. V noci na čtvrtek z ní vystoupilo 29 nezletilých, na lodi však zůstává 148 běženců. Italský ministr vnitra Matteo Salvini jejich vylodění podmínil tím, že si je mezi sebou rozdělí unijní státy.

