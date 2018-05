V Itálii se nedaří sestavit vládu. Šéf hnutí 5 hvězd vyzval k sesazení prezidenta

Prezident Sergio Mattarella v neděli odmítl jmenovat ministrem financí euroskeptika Paola Savonu. Kandidát protestních stran Hnutí 5 hvězd a Liga na premiéra Giuseppe Conte se pak vzdal pověření sestavit novou vládu.

Sergio Mattarella po odmítnutí kandidáta mluvil zejména o obavách ze zahraničních reakcí. „Souhlasil jsem se všemi ministry kromě ministra financí. Návrh na tento post je okamžitým vzkazem do finančního světa, jestli mají Itálii důvěřovat, nebo být na pozoru. Požádal jsem o to, aby toto ministerstvo řídil uznávaný člověk z většinového politického proudu. Někdo, kdo nepodporuje linii, kterou koaliční strany tak často dávaly najevo, která může vést k vystoupení z eurozóny," prohlásil prezident.

Finanční trhy se prezidentu Mattarellovi zřejmě podařilo prozatím uklidnit. Euro totiž podle agentury Reuters mírně posílilo - vůči americkému dolaru o necelé půl procento. Částečně se tak vzpamatovalo ze ztrát z minulého týdne, kdy se dostalo na půlroční minimum.

Kandidát na ministra financí Savona v pátek zmírnil své výroky o Evropské unii. Zároveň řekl, že chce obrovské zadlužení Itálie snižovat investicemi a podporou ekonomického růstu a ne úsporami.

Možná přijde úřednická vláda

S podobným pochopením jako u finančních trhů se ale Mattarellovo rozhodnutí nesetkalo u lídru stran, které sestavovaly italskou vládu. Vítěz březnových parlamentních voleb, předseda protestního Hnutí 5 hvězd Luigi Di Maio se pozastavil nad tím, že v Itálii se ministrem může stát zločinec podezřelý z daňových podvodů a korupce, ale už ne kritik Evropské unie.

V podobném duchu argumentoval v televizi LA7 i předseda Ligy, dříve známé jako Liga severu, Matteo Salvini. Podle něj je zvláštní, když prezident odmítá kandidáta na ministry, protože se nelíbí bankám nebo Německu a Francii. Salvini naznačil, že tak Mattarella podkopává demokracii, protože v demokracii musí být respektovaná vůle lidu. Prezident ale trvá na tom, že dělal vše pro to, aby pomohl vzniku vlády hnutí 5 hvězd a Ligy - třeba, když vyhověl jejich žádosti a dal jim víc času na jednání.

„Přestože jsem věděl, že to přinese kritiku, přijal jsem jejich nominaci na premiéra. Měl jsem přitom pochyby o tom, že by vládu vedl někdo, kdo nebyl zvolený do parlamentu. Sestavování vlády jsem věnoval plnou pozornost. Nikdo proto nemůže říct, že bych blokoval vznik kabinetu, který je nazývaný vládou změny,“ prohlásil Mattarella.

Spekuluje se, že vlády nad Itálií se teď ujme úřednický kabinet. Prezident Mattarella si totiž na pondělní ráno pozval k jednání bývalého vysoce postaveného úředníka Mezinárodního měnového fondu Carla Gottarelliho. Jeho jmenování premiérem by podle agentury Reuters uklidnilo finanční trhy.

Úřednická vláda by ale téměř určitě byla jenom dočasným řešením, protože by pravděpodobně nezískala důvěru italského parlamentu. V takovém případě by mohly na podzim následovat nové volby.

Možné také je, že italský parlament čeká hlasování o sesazení prezidenta Mattarelly. Vyzval k tomu předseda Hnutí 5 hvězd Luigi Di Maio i šéf menší strany Italští bratři, která spolupracuje s Ligou. O odvolání hlavy státu by pak rozhodoval ústavní soud. Třeba veterán italské politiky a bývalý premiér Silvio Berlusconi ale takové výzvy označil za nezodpovědné.

Případné předčasné volby by rozložení sil na italské politické scéně zřejmě výrazně nezměnily. Hnutí 5 hvězd a Liga by si podle prakticky všech průzkumů zachovaly převahu v italském parlamentu. Podle průzkumů agentur EMG, Index nebo Demopolis zůstává hnutí 5 hvězd od voleb víceméně na svém a Liga dokonce mírně posílila, a to převážně na úkor pravicové strany Vzhůru, Itálie Silvia Berlusconiho. Podpora levicové Demokratické strany se prakticky nezměnila.