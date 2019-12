Rána pro italskou vládní koalici. Kvůli sporům o navýšení rozpočtu rezignoval ministr školství

Italský kabinet opouští dosavadní ministr školství Lorenzo Fioramonti. Politik i úřad vlády to ve středu pozdě večer potvrdili mediím. Důvodem Fioramontiho demise je neúspěšná snaha prosadit do rozpočtu pro příští rok navýšení prostředků pro italský vzdělávací systém. Agentura Reuters píše o ráně pro křehkou vládní koalici, jejíž dvě strany vedou spory ohledně reformy eurozóny či práv migrantů. Řím 6:26 26. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosavadní italský ministr školství Lorenzo Fioramonti | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

„Třenice uvnitř vlády se nezastavily ani o Vánocích,“ komentuje na svém webu vývoj list la Repubblica. Fioramonti uvedl, že své „neodvolatelné“ rozhodnutí odejít z kabinetu oznámil premiérovi Giuseppemu Contemu v pondělí.

Končící ministr se už na podzim krátce po vzniku vládní koalice protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) a středolevicové Demokratické strany nechal slyšet, že odstoupí, nebudou-li výdaje na školství pro rok 2020 navýšeny o tři miliardy eur (77 miliard Kč). Dodatečnou finanční injekci považoval za nutnost směrem ke zlepšení italských škol a univerzit.

Podle Reuters ministrovým slovům věřil jen málokdo a při schvalování zákonu o rozpočtu začalo být jasné, že vláda neplánuje žádná opatření s cílem zajistit jím požadované miliardy.

V pondělí italský parlament rozpočet na příští rok definitivně schválil, přičemž vláda s tímto bodem spojila hlasování o důvěře dolní komory.

„Nikoho by nemělo překvapovat, že ministr dodržel své slovo,“ řekl ke své demisi Fioramonti, z něhož se nyní stal řadový poslanec M5S. Jeho odchod z vlády podle Reuters také podtrhuje problémy uvnitř jeho politické strany, která zažívá turbulence kvůli nespokojenosti mnohých členů s lídrem Luigim Di Maiem.

Itálie se co do relativní výše svých investic do školství řadí na chvost v pořadí zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Fioramonti kromě navýšení výdajů na školství ve vládě prosazoval zejména opatření na ochranu životního prostředí. V listopadu například oznámil, že všechny státní školy v Itálii začnou od příštího školního roku vyučovat předmět o změnách klimatu.