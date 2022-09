Předběžné propočty v italských volbách ukazují vítězství pravicového bloku. Levice již uznala porážku

Pravicový blok podle předběžných propočtů, které zveřejňují italská média jasně zvítězil v nedělních italských parlamentních volbách. Favorizovaná aliance si podle televize přišla na zhruba 43 procenta hlasů. Jasné vítězství aliance pravicových stran předvídaly i první odhady založené na průzkumech mezi voliči. Středolevá Demokratická strana už podle agentury Reuters uznala porážku a oznámila, že bude hlavní opoziční silou. Řím 2:30 26. 9. 2022 (Aktualizováno: 3:05 26. 9. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři Itálie jsou nejsilnějším uskupením v bloku pravicových stran | Zdroj: Profimedia

Nejsilnějším jednotlivým politickým subjektem se podle všeho stala postfašistická strana Bratři Itálie, jejíž předsedkyně Giorgia Meloniová by se mohla stát první ženou v čele italské vlády. Zisk pravicového bloku by měl stačit na to, aby získal většinu ve Sněmovně i Senátu. Strana Bratři Itálie, která ještě před čtyřmi lety přesvědčila jen 4,4 procenta voličů, by si mohla připsat zisk 24,6 procenta hlasů.

Bratři Itálie jsou nejsilnějším uskupením v bloku pravicových stran. Je v něm i pravicově populistická strana Liga bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho a také uskupení Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Salviniho straně propočty přisuzují zisk 8,5 procenta hlasů a konzervativní straně Vzhůru Itálie osm procent.

Sociálnědemokratická Demokratická strana (PD) expremiéra Enrico Letta by si mohla přijít na 19,4 procenta hlasů. Na třetí příčce se podle předběžných výpočtů umístilo s 16,5 procenty Hnutí pěti hvězd, které s téměř 33 procenty hlasů vyhrálo parlamentní volby v roce 2018.

Demokratická strana porážku už v neděli nad ránem uznala. "Toto je smutný večer pro zemi," řekla novinářům poslankyně za PD Debora Serracchianiová v první oficiální reakci na předběžné výsledky. Pravice má podle političky většinu v parlamentu, nikoli však v zemi.

Volební účast v nedělních volbách činila kolem 63,8 procenta, což je negativní rekord a pokles o devět procent oproti předchozím volbám z roku 2018. Oficiální výsledky se očekávají v neděli brzy ráno.

Někteří euroskeptičtí a pravicoví politici ze zahraničí už Meloniové na twitteru poblahopřáli k vítězství, mezi prvními například i polský premiéra Mateusz Morawiecki. Francouzské krajně pravicové Národní sdružení (RN) vedené Marine Le Penovou výsledky označilo za „lekci pokory“ Evropské unii. Šéf španělské krajně pravicové strany Vox Santiago Abascal na twitteru napsal, že „miliony Evropanů vkládají své naděje do Itálie“, která ukázala cestu k „hrdé a svobodné Evropě suverénních národů“.