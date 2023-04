Italští vládní politici chtějí zakázat angličtinu ve veřejných textech. Jako za Mussoliniho, říká opozice

Poslanci italské vládní strany Bratři Itálie (FdI) premiérky Giorgii Meloniové navrhli zákon, který by zakázal používání anglických a jiných cizojazyčných výrazů ve veřejných dokumentech. Úředníkům, kteří by použili anglická slova i v případě, že existuje italský ekvivalent, by hrozila pokuta až 100 000 eur (zhruba 2,4 milionu korun), informovala agentura ANSA.

Řím 7:29 4. dubna 2023