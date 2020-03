Italové se snaží zachovat klid, chtějí karanténu zvládnout společnými silami, říká Nicole Ludwig

Italský premiér Giuseppe Conte vyhlásil v úterý karanténu na celém území Itálie, počet nakažených nemocí COVID-19 totiž v zemi stoupá dál. Země má nejvíce infikovaných obyvatel po Číně. V Itálii zůstanou zavřené všechny školy. Lidé mohou cestovat jen ze závažných důvodů. V zemi platí také zákaz všech veřejných akcí, včetně sportovních. O tom, jak funguje karanténa v Římě, mluvila pro Radiožurnál spolupracovnice České televize Nicole Ludwig. Řím 19:27 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro celou zemi platí povinná karanténa, lidé však mají povoleno vyřizovat si důležité pochůzky. (Ilustrační foto) | Foto: Ciro De Luca | Zdroj: Reuters

Jaká je teď panuje mezi Italy nálada?

Řekla bych, že tady v Římě panuje určitý strach. Ale ne panika, lidé se snaží co nejvíce zachovat klid. A samozřejmě chápou, že situace je vážná, že je třeba opravdu být opatrný, nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu všech ostatních a vlastně celé komunity. Čili je tady taková atmosféra, že společnými silami to zvládneme.

Respektují obyvatelé Říma vydaná nařízení?

Lidé se opravdu snaží ta opatření co nejvíce dodržovat. Jak dodržování restrikcí bude možné v každodenním životě, to ukážou další hodiny (rozhovor vzniknul v úterý ráno, pozn. red.).

I když ta karanténa platí pro celou Itálii, tak samozřejmě lidé, kteří nejsou nakaženi koronavirem, budou moci i nadále vycházet ven na nákup nebo si vyřídit různé pochůzky, které jsou nezbytně nutné. Například mohou jít vyvenčit psy, které v Římě má opravdu hodně lidí. Atmosféra je lehce stísněná, ale lidé se snaží i tak zachovat klid, přestože v noci vyprázdnili supermarkety, které mají nepřetržitý provoz.

Jak tedy fungují v zemi ostatní důležité služby?

Právě ty budou fungovat i nadále, média v úterý oznámila, že není důvod vyprazdňovat regály supermarketů, protože zásobování bude fungovat dál. Takže nezbytně důležité služby, jako například zásobování, pošty, banky, důležité úřady, hlavní ministerstva... to vše samozřejmě bude fungovat i nadále, i když samozřejmě v omezeném a zredukovaném režimu.

Děti teď zůstanou kvůli uzavřeným školám skoro měsíc doma. Jak budou dohánět učivo?

Aktuálně jsou školy a školky uzavřené až do třetího dubna. Výuka je naplánována online přes Skype. V severoitalských regionech tato forma výuky platí už několik dní, žáci školou povinní to musí respektovat a musí se k výuce připojit. Samozřejmě je to velice improvizované řešení.