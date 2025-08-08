Italské úřady zabavily letadlo nevládní organizace, které pátralo po migrantech
Italské úřady zabavily na 20 dnů letadlo německé nevládní organizace Sea-Watch, které pátralo v Středozemním moři po plavidlech s migranty v nesnázích. Podle úřadů posádka letadla porušila pravidla včasného hlášení lodí s migranty, což organizace odmítá, píše agentura AFP. Podle Sea-Watch se italská vláda snaží zbavit svědků zacházení s migranty v moři.
Italský úřad pro civilní letectví ENAC vydal příkaz k zabavení letadla na 20 dní ve čtvrtek. Podle úřadu posádka porušila nová pravidla o hlášení plavidel s migranty, které vláda nechala schválit loni v říjnu, napsala agentura AFP.
Sea-Watch tvrdí, že nic neporušuje. „Je jasné, že se jedná o záminku, aby se nás zbavili jako svědků situace ve Středozemním moři,“ uvedla mluvčí organizace Laura Meschedeová. Organizace tvrdí, že v posledních měsících zdokumentovala za použití svých letadel porušování práv migrantů a chování italských úřadů a libyjských milicí. „Zaznamenali jsme, jak italské úřady ignorují žádosti o pomoc plavidel v nesnázích a utopení desítek lidí,“ uvedla organizace.
Podle ní je to vůbec poprvé, co jí úřady zabavily letadlo. Sea-Watch má další dvě menší letadla, která oblast centrální Středomoří pokrývají. Organizace poukazuje, že postihy se navyšují s každým dalším rozhodnutím úřadů a organizaci nakonec hrozí časově neomezené zabavení letadla.
Italská vláda Giorgii Meloniové, které tvoří převážně protiimigrační strany, krátce po nástupu do funkce na sklonku roku 2022 schválila pravidla postihující lodě nevládních organizací, které zachraňují migranty v moři. Vládní politici se domnívají, že působení těchto lodí v moři přitahuje migranty, což experti na migraci zpochybňují. Podle organizací jsou však nyní pátrací a záchranné mise nákladnější a logisticky komplikovanější.
Od ledna do 8. srpna ráno připlulo do Itálie přes 37 300 migrantů, což představuje mírný nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.