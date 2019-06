Na italský ostrov Lampedusa připlul člun se 45 migranty z Afriky, doprovodila ho pobřežní stráž

Na italský ostrov Lampedusa, který leží asi 100 kilometrů od pobřeží Tuniska, ve středu dorazila skupina 45 migrantů z Afriky. Informovala o tom agentura ANSA s tím, že člun do přístavu doprovodila loď italské pobřežní stráže. Zpráva přišla v den, kdy německá nezisková organizace Sea-Watch upozornila, že její loď se 43 migranty už týden křižuje mezinárodní vody u Lampedusy a nesmí do přístavu. Řím 21:24 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na italský ostrov Lampedusa, který leží asi 100 kilometrů od pobřeží Tuniska, ve středu dorazila skupina 45 migrantů z Afriky. | Foto: Ismail Zitouny | Zdroj: Reuters

Ve skupině, která se mohla vylodit na Lampeduse, jsou podle agentury ANSA migranti ze Senegalu, Pobřeží Slonoviny, Keni a Somálska. Běženci, mezi nimiž jsou i dvě děti a těhotná žena, byli po vylodění převezeni do uprchlického tábora. Bližší podrobnosti ANSA neuvedla.

Naproti tomu loď německé nevládní organizace Sea-Watch, která minulý týden nalodila u libyjských břehů 53 migrantů, do italského přístavu nesmí. Italský ministr vnitra Matteo Salvini, který od svého loňského nástupu do úřadu začal s přísnou migrační politikou, této lodi ve čtvrtek zakázal vplout do italských výsostných vod. Italské úřady nicméně v sobotu dovolily vylodit se deseti běžencům - šlo o nemocné či rodiny s dětmi.

Účast členských zemí

Podle německého ministerstva vnitra, které citovala místní média, se více než 50 německých měst a obcí nabídlo, že migranty z lodě Sea-Watch 3 přijme. Podle mluvčího spolkového ministerstva je ale předpokladem přijetí těchto běženců „co nejširší účast členských zemí EU a koordinace prostřednictvím Evropské komise“, citoval mluvčího deník Die Welt.

„Řešení je na stole. Je na EU a německé spolkové vládě, aby to umožnily, a na Itálii, aby těchto 43 lidí nechala v bezpečí vylodit,“ citoval deník Die Welt kapitánku lodi Sea-Watch 3 Carolu Racketeovou.

Itálie stejně jako Malta, které leží z evropských zemí nejblíže libyjským břehům, odkud vyplouvá velká část migrantů do Evropy, od loňska uzavírají své přístavy lodím nevládních organizací a podmiňují vylodění běženců společným postupem více zemí Evropské unie.

Kritiku od nevládních organizací si za přísnou migrační politiku vysloužil zejména italský ministr vnitra Salvini, jehož opatření podle ochránců lidských práv ohrožují životy běženců. Ti prchají před bídou a konflikty v Africe a na Blízkém východě.

Salvini už loni v předvolební kampani slíbil snížit migraci do Itálie, která se v posledních letech stala hlavní vstupní branou migrantů připlouvajících do Evropy. Letos se podle OSN dostalo do Itálie přes Středozemní moře zatím 2184 běženců, což je asi o 85 procent méně než za stejné období loňského roku. Ve statistice tak loni i letos Itálii předstihlo Španělsko, kam se od začátku letošního roku přes moře z Afriky dostalo 8834 běženců.