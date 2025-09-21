Italský přístav zablokoval kamiony se zbraněmi do Izraele, podle médií byly z Česka

Italský přístav Ravenna tento týden odmítl vpustit dva kamiony, které podle úřadů převážely zbraně pro Izrael. Server Il Post uvedl, že šlo o výbušniny, které pravděpodobně pocházely z Česka.

Italský přístav Ravenna tento týden odmítl vpustit dva kamiony, které podle úřadů převážely zbraně pro Izrael (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Starosta Ravenny Alessandro Barattoni ve čtvrtek podle agentury Reuters oznámil, že přístavní správa vyhověla jeho žádosti a žádosti regionu Emilia-Romagna, aby byl kamionům převážejícím výbušniny na cestě do izraelského přístavu Haifa odepřen přístup do terminálu.

Barratoni neupřesnil, odkud kontejnery pocházely, ani neposkytl důkazy o jejich obsahu. Podle serveru Il Post byly výbušniny zřejmě vyrobené v České republice. Z italského přístavu v Jaderském moři je měla odvézt izraelská loďařská společnost ZIM.

„Italský stát tvrdí, že zastavil prodej zbraní Izraeli, ale je nepřijatelné, aby kvůli byrokratickým mezerám tyto zbraně mohly procházet Itálií z jiných zemí,“ uvedl Barattoni v prohlášení. Takto přispívat k „masakru v Gaze je nehumánní“, dodal podle Il Post.

Rozhodnutí Ravenny odráží rostoucí odpor italské společnosti proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. V pátek uspořádal odborový svaz CGIL celostátní čtyřhodinovou stávku na podporu Palestinců. Vyzval vládu premiérky Giorgie Meloniové, aby zastavila veškerou obchodní a vojenskou spolupráci s Izraelem, dokud neskončí válka v Pásmu Gazy a okupace Západního břehu Jordánu.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Podle údajů úřadů v Gaze pod kontrolou teroristického hnutí  Hamás bylo od začátku války při izraelských operacích zabito zhruba 65 000 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většinu obětí tvoří civilisté. Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu.

