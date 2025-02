Italští policisté bojují s mafií. V Palermu zadrželi na 180 lidí napojených na Cosu Nostru

Italská policie v noci na úterý zadržela na 180 lidí, kteří jsou podezřelí z členství v mafii a aktivit ve prospěch Cosy Nostry. Uvedla to agentura ANSA. Podle prohlášení policie jsou zadržení členové několika klanů, které působí v Palermu. Do operace se zapojilo na 1200 policistů. Řím 11:38 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Prokurátoři Maurizio de Lucia a Marzia Sabellaová zadržené podezřívají z pokusu o vraždu, vydírání, pašování drog, nelegálního provozu hazardních her či nezákonného držení zbraní. Podle vyšetřovatelů se klany snažily obnovit provinční vedení mafie, které v minulosti rozbily policejní operace.

Vyšetřovatelé tvrdí, že policie zadržela i vysoké představitele a vedoucí klanů. Vedle toho však ve vazbě skončili i lidé, kteří mají nižší postavení v mafiánské hierarchii.

Cosa Nostra je zločinecká organizace, která působí především na západě Sicílie. Její kořeny sahají do 19. století, úřady a političtí představitelé však její existenci dlouho popírali.

Italský stát začal tuto organizaci výrazněji potírat od druhé poloviny 80. let a poté, co Cosa Nostra na začátku 90. let zahájila takzvanou teroristickou fázi s bombovými útoky mimo území Sicílie. Od té doby skončily ve vězení všichni nejvýraznější představitelé této organizace.

Posledního výrazného bosse policie zadržela loni. Byl jím Matteo Messina Denaro, který byl odsouzen k několika doživotním trestům. Několik měsíců po zadržení zemřel na nemoc ve vězení.