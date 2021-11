Italští soudci vynesli verdikt v jednom z největších procesů s mafií. Za mříže půjde 70 lidí

Soud v italské Kalábrii v sobotu vynesl verdikt nad 91 členy italské mafie ´Ndrangheta nebo lidmi s ní spojených - přičemž 70 jich odsoudil. Někteří z nejnebezpečnějších členů uskupení dostali 20 let vězení, jak žádala prokuratura, informovala agentura AFP. Řím 8:13 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzení byli obžalováni mimo jiné ze spojení s mafií, pokusu o vraždu, obchodu s drogami, praní špinavých peněz, vydírání a nelegálního držení zbraní. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odsouzení byli obžalováni mimo jiné ze spojení s mafií, pokusu o vraždu, obchodu s drogami, praní špinavých peněz, vydírání a nelegálního držení zbraní. Je to největší proces s italskou mafií od 80. let minulého století. S dalšími 355 obžalovanými soud pokračuje a očekává se, že potrvá dva roky.

Devět desítek obžalovaných, kteří si nyní vyslechli rozsudek, podle agentury AFP zvolilo možnost zrychleného procesu za zavřenými dveřmi, jenž jim v případě odsouzení umožňuje snížení trestu o třetinu. Mezi odsouzenými k 20 letům žaláře je mimo jiné Pasquale Gallone, pravá ruka údajného bosse ´Ndranghety Luigiho Mancusy, přezdívaného Strýc, s nímž proces pokračuje. Zhruba třetinu ze sedmi desítek odsouzených poslal soudce do vězení na deset a více let.

Hlavní žalobce Nicola Gratteri, jenž přes tři desetiletí žije kvůli boji proti mafii pod policejní ochranou, vyjádřil nad rozsudky spokojenost. „Z 91 obžalovaných bylo 70 domněle nevinných odsouzeno,“ řekl italské agentuře AdnKronos. Ti, kteří byli zproštěni viny, byli podle něj méně významní aktéři.

Proces začal v lednu a koná se ve městě Lamezia Terme v budově s podzemní soudní síní, která byla speciálně postavená pro tento účel. Pojme stovky advokátů, více než 900 svědků obžaloby a 58 svědků obhajoby, napsala AFP. Vyšetřování trvalo několik let a většinu z obžalovaných policie zadržela v prosinci 2019 při raziích v Itálii, Německu, Švýcarsku a Bulharsku.

'Ndrangheta, která je zakořeněná v nejchudším italském regionu Kalábrii, překonala co do bohatství a moci sicilskou mafii Cosa Nostra a kontroluje většinu kokainu proudícího do Evropy. Od konce 90. let je nejmocnějším zločinným syndikátem v Itálii. Nelegální výdělky investuje do legální ekonomiky a její schopnost infiltrovat se do téměř všech segmentů kalábrijské veřejné správy ji umožnila získat lukrativní zakázky a upevnit svou moc, uvedla AFP. Síť má asi 150 rodin, které usilují o pozici v organizaci.

Dosud největší proces s italskou mafií se odehrával v letech 1986 až 1992 a týkal se Cosa Nostry, které zasadil zásadní ránu. Ze 475 obžalovaných bylo nakonec na 340 lidí odsouzeno, z toho dvě desítky na doživotí.