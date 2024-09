Mikloš: Jestli bude Trumpova politika jednoznačně ve prospěch Ukrajiny nebo Ruska, není zřejmé

Republikánský kandidát na prezidenta USA Donald Trump v debatě se soupeřkou Kamalou Harrisovou opakovaně odmítl odpovědět na otázku, zda chce, aby Ukrajina vyhrála válku. „Trump by určitě dělal jinou politiku než současný prezident Joe Biden. Jestli by byla ve prospěch Ukrajiny nebo Ruska, to je těžko říct,“ tvrdí v pořadu Osobnost Plus Ivan Mikloš, ekonom, slovenský exministr financí, bývalý poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Osobnost Plus Praha 16:37 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V tuto chvíli se podle Ivana Mikloše nedá jednoznačně říct, který z amerických prezidentských kandidátů by byl pro Ukrajinu výhodnější.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus s hostem Ivanem Miklošem, členem poradního sboru Národní rady obnovy Ukrajiny

„Dá se určitě říct, že Donald Trump by dělal jinou politiku, než je politika administrativy prezidenta Joea Bidena. Je třeba zároveň říci, že (americká) pomoc není dostatečná, i když je velká,“ podotýká ekonom.

„Trump by určitě dělal jinou politiku. Jestli by byla ve prospěch Ukrajiny nebo Ruska, to je těžké říct. Například bývalý ministr zahraničních věcí Mike Pompeo tvrdí, že Trump by o hodně jednoznačněji a silněji podporoval Ukrajinu a že by se nebál zatlačit na Rusko. Prezident Biden se zjevně bojí,“ doplňuje.

Podle něj to například dokazuje, že Spojené státy stále omezují dostřel západních raket. „Ukrajina se dokonce nemůže bránit ani bombardováním těch cílů na ruském území, ze kterých Rusko bombarduje civilní a energetickou infrastrukturu,“ vysvětluje Mikloš.

‚Zbabělý Fico‘

Slovenský premiér Robert Fico uvedl, že Rusko není na Ukrajině agresorem. Podobně se vyjadřuje celá jeho vláda, což Ivana Mikloše, jakožto bývalého ministra, pohoršuje. „Je to ostudné. Neshoduji se s dnešní slovenskou vládou téměř v ničem, takže to není překvapující,“ konstatuje Mikloš.

Fico dělá strašně nebezpečnou politiku. Aby si udržel popularitu, musí stále přidávat pod kotel, říká Weiss Číst článek

„Zároveň ale Fico mluví jinak na setkáních s ukrajinskou vládou, kde respektuje právo Ukrajiny na územní nezávislost a celistvost. Slovensko hlasovalo v OSN, v Evropské unii a všude pro sankce. Přijalo usnesení parlamentu, které je stále platné, že Rusko je agresor,“ vyjmenovává.

Fico už podle bývalého slovenského ministra financí oslovuje jenom antisystémové voliče: „Zároveň je ale zbabělejší než (maďarský premiér Viktor) Orbán, který neříká jiné věci v Bruselu, v Budapešti, v Kyjevě, dokonce i v Moskvě, kde nedávno byl. Fico v Bruselu prohlašuje jiné věci než doma.“

„Je to špatné. Výrazně tím poškozuje prestiž a image Slovenska, ale dělá to vysloveně účelově, jednoduše aby si udržel popularitu. Pro ni udělá všechno,“ uzavírá Mikloš.

Proč u Fica došlo ke změně v jeho vystupování? Jak moc kompetentní jsou podle Ivana Mikloše současní slovenští ministři? A co obnáší práce člena poradenského sboru Národní rady obnovy Ukrajiny? Poslechněte si celou Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.